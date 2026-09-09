0-4. Prestianni brilla en la goleada del Benfica sobre el Moreirense

Prestianni fue el hilo conductor de un ataque que salió con todo, pero que solo logró adelantarse en el marcador en el tiempo añadido de la primera parte, mediante un penalti transformado por el griego Vangelis Pavlidis.

En la segunda mitad, las 'águilas' mantuvieron el dominio, pero mejoraron su eficacia, y en el minuto 55, el extremo 'albiceleste' encontró en el área al noruego Andreas Schjelderup, quién hizo el segundo con un remate de primeras.

Poco después, en el 59', Gianluca Prestianni se lanzó imparable por la banda izquierda para anotar el tercer gol del partido, que además fue su cuarto en lo que va de la Liga Portugal.

Fredrik Aursnes fue el responsable del cuarto tanto, en el 72' y tras un pase en profundidad de su compatriota Schjelderup.

Con esta victoria, el Benfica iguala al Sporting con 13 puntos y queda a dos del líder, el campeón Oporto.