Johaneko, "muy orgulloso" de su estreno con el Athletic: "Creo que puedo aportar"

"He trabajado mucho para llegar hasta aquí, pero ahora hay que seguir. El 'mister' me pide que haga mi juego y que trabaje para estar preparado porque puede tocarme en el lateral izquierdo, en el derecho o un poco más arriba y tengo que estar preparado siempre", subrayó el futbolista vascofrancés en la rueda de prensa que ofreció en Lezama.
Johaneko (Baiona/Francia, 2004) fichó por el Athletic en el verano de 2024 procedente del Girondins tras la salida del club bordelés del fútbol profesional y después de una temporada, la 2023-24, en la que jugó cedido en el Lugo, de Primera RFEF.
Las dos últimas campañas las ha jugado con el Bilbao Athletic, ambas también en Primera RFEF, aunque hace diez años, en 2016, disputó un torneo infantil con el Athletic que recordó el pasado domingo cuando se estrenó en San Mamés en el partido frente al Atlético de Madrid.
"En aquel momento pensé que podría ser que algún día jugara con el primer equipo del Athletic. Vivir el sábado ese momento me ha dado mucha ilusión y motivación para seguir haciendo las cosas bien. Quiero jugar siempre en 'La Catedral' y, sobre todo, ganar", recalcó el defensa.
El labortano, por otro lado, reconoció que la salida de Adama Boiro cedido al West Ham le coloca como primera opción para relevar en el lateral zurdo a un Yuri Berchiche al que ve como "un buen ejemplo".
"Lo de jugar y tener minutos no está en mis manos, no lo controlo. Yo hablo en el campo. He pasado momentos difíciles, pero ahora que miro lo que he hecho estos años atrás estoy contento porque siempre he trabajado y con 22 años he conseguido lo que quiero. Estoy muy contento, tengo mucha más confianza y estoy preparado para pelear y seguir jugando", reflexionó.
Johaneko se definió como un futbolista "rápido" y "técnicamente bueno" que puede "ayudar en defensa y también en ataque". "La diferencia entre Primera RFEF y Primera es la velocidad, todo va más rápido y en cualquier error te meten gol. Hay que estar cien por cien concentrado porque todos los equipos son buenos", recalcó.
Por último, a nivel colectivo apuntó que el objetivo del Athletic es "estar lo más alto en la tabla" y pelear por jugar en Europa la próxima temporada.
"Vamos a ver partido por partido, creo que lo podemos conseguir", añadió Johaneko quien de cara al partido del sábado en San Mamés frente a un Elche que aún no conoce la victoria ve fundamental no pecar de "demasiada confianza" tras los últimos triunfos contra el Celta y el Atlético de Madrid.
"Está bien haber ganado, pero no es suficiente. Tenemos que ver cada partido y ahora vamos a atacar el del sábado al cien por cien. Sabemos que cada punto es importante y no nos vamos a confiar. Vamos a estar bien", concluyó.