Peñarol pierde un punto y el cierre de su estadio por los disturbios en el Clásico

Así lo dictaminó la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el fallo emitido este miércoles, diez días después del juego llevado a cabo en el estadio Campeón del Siglo y que acabó con triunfo de Nacional por 0-1 gracias a un tanto del costarricense Francisco Calvo.

Los hechos que fueron denunciados por la Comisión de Seguridad ocurridos en un partido en el que solo había parcialidad de Peñarol indican que en una de las tribunas del mencionado escenario hubo objetos prohibidos, así como también pirotecnia y elementos con los colores de Nacional.

Por otra parte, hubo disturbios entre parciales del Aurinegro y la Policía.

Tras la decisión de la Comisión Disciplinaria, Peñarol pasó a tener seis puntos en el Torneo Clausura, en el que aún tiene pendiente el duelo ante Montevideo City Torque por la primera jornada. Dicho partido fue suspendido en su momento por un fallo en la red lumínica del estadio.

Dicho certamen tiene a Liverpool como único líder con 13 unidades, mientras que los Ciudadanos acumulan 12 y podrían subirse al primer lugar si ganan el juego pendiente.

Mientras tanto, en la Tabla Anual acumulada, Peñarol quedó con 49 puntos, los mismos que suman Racing y Deportivo Maldonado, con un juego más disputado.

Este domingo, el conjunto dirigido por Diego Aguirre recibirá a Albion en un encuentro de la sexta jornada del Clausura.

Los restantes juegos de la fecha serán Racing-Boston River, Montevideo Wanderers-Nacional, Cerro Largo-Central Español, Progreso-Cerro, Juventud-Danubio, Defensor Sporting-Deportivo Maldonado y Montevideo City-Liverpool.