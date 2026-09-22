La sudafricana Kgatlana marca 4 en goleada de Tigres a Toluca

La sudafricana Kgatlana marca 4 en goleada de Tigres a Toluca

Toluca (México), 21 sep (EFE).- La sudafricana Chrestinah Thembi Kgatlana anotó este lunes cuatro goles en la goleada a domicilio de Tigres por 2-7 sobre Toluca al cierre de la octava jornada del Apertura femenino de México.