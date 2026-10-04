Haaland pidió el cambio por lesión y es duda con el City ante el Liverpool y el PSG

Haaland pidió el cambio por lesión y es duda con el City ante el Liverpool y el PSG

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Erling Haaland, delantero internacional noruego del Manchester City, pidió este domingo el cambio por lesión, aparentemente muscular, en el minuto 65 del partido de la Liga de Naciones contra Portugal, con lo que, a falta del alcance, es duda para los duelos más inmediatos de su equipo contra el Liverpool y el París Saint-Germain.