Fútbol Internacional
04 de octubre de 2026 a la - 11:49

Video: David Martínez anota en victoria de Defensa sobre San Lorenzo

Héctor David Martínez (28 años), zaguero de Defensa y Justicia, disputó 11 partidos con la Albirroja, 6 por Eliminatorias, 4 por Copa América y 1 amistoso.
Héctor David Martínez (28 años), zaguero de Defensa y Justicia, disputó 11 partidos con la Albirroja, 6 por Eliminatorias, 4 por Copa América y 1 amistoso.Club Defensa y Justicia

El paraguayo Héctor David Martínez marcó el sábado un gol en la victoria de Defensa y Justicia frente a San Lorenzo de Almagro 3-0, por el torneo Clausura argentino.

Por ABC Color
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San Lorenzo perdió por 3-0 en su visita a Defensa y Justicia este sábado, un resultado que acentuó la crisis del Ciclón en la undécima fecha del torneo Clausura de Argentina.

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El equipo azulgrana completó tres partidos consecutivos sin victorias, incluida la derrota 2-0 en el clásico contra Boca Juniors en la ronda pasada. Además, es el equipo menos efectivo de los 30 del campeonato, con apenas cuatro tantos anotados.

Sumergido en una crisis deportiva, económica e institucional, San Lorenzo suma once puntos y está décimo en el Grupo A, a seis unidades de Independiente, el último club que ingresa por ahora en los playoffs.

El Ciclón sufrió una durísima caída en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde Defensa solo necesitó el primer tiempo para resolver el partido con los goles de Jeremías Lucco (minuto 11), el paraguayo David Martínez (44) y David Barbona (45+3’).

La goleada detonó el enojo de los hinchas de San Lorenzo que acudieron a la cancha de Defensa y cantaron “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, en protesta contra el plantel y los dirigentes.

“El resultado refleja la realidad y más cuando hay tres goles de diferencia. Primero, uno tiene que aceptar la realidad y después saber cambiarla. No es sencillo, pero yo lo sabía, no es que me llame la atención”, dijo el entrenador Rubén Darío Insúa.

“Todavía quedan cinco partidos, veremos si el equipo puede progresar y desarrollar en el campo lo que se entrena”, agregó.

Con la victoria, Defensa y Justicia subió al segundo puesto del Grupo A, aunque quedó a cuatro unidades del líder Instituto de Córdoba.