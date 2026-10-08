André Gomes: "He sido un afortunado por haber compartido muchos momentos con Messi"

"He sido un afortunado por haber compartido muchos momentos con él y por haber logrado copas con él. Definitivamente es un momento histórico", dijo el portugués en evento virtual con los medios.

"Para nosotros, los aficionados, los que estamos viviendo y disfrutando de estos grandes jugadores, es desafortunado que algún día dejen de jugar", agregó Gomes, apuntando a que el respeto que tiene hacia Messi "es inolvidable".

El exfutbolista de Valencia, Everton o Lille, es uno de los escasos jugadores que ha compartido vestuario con Messi y con Cristiano Ronaldo. Gomes formó parte de la plantilla de Portugal que ganó la Eurocopa en 2016.

Preguntado sobre el conflicto actual entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de la escuadra lusa, Jorge Jesús, el centrocampista manifestó que era un tema "muy delicado" al involucrar a un vestuario que conoce bien de cerca.

Jorge Jesús fue precisamente el técnico que hizo debutar a Gomes en 2012 con el Benfica, en el primer partido profesional del centrocampista.

Catorce años después, Gomes afronta la recta final de su carrera en la MLS, liga a la que llegó en febrero de este año. Aunque el inicio de temporada del Columbus Crew fue inconsistente, dos victorias seguidas les han acercado a 4 puntos de puestos de 'play-in' en la Conferencia Este.

Además, el equipo de Ohio jugará este mes la final de la US Open Cup, que aparte del título copero otorga una plaza para la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.