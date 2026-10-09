Xavi Simons se apunta a Harvard aprovechando su lesión de rodilla

Xavi Simons se apunta a Harvard aprovechando su lesión de rodilla

Londres, 9 oct (EFE).- El neerlandés Xavi Simons, atacante del Tottenham Hotspur, se inscribió en un curso de la prestigiosa universidad de Harvard (EE.UU.) tras la lesión de rodilla que sufrió en abril y que le hizo perderse el Mundial y el comienzo de esta temporada.