Xavi Simons se apunta a Harvard aprovechando su lesión de rodilla

Simons se apuntó a un curso de negocios dedicado a deportistas que quieran mejorar sus habilidades comerciales.
"Vuelvo a la escuela", escribió Simons en sus redes sociales. "Durante mi recuperación, he intentado usar mi tiempo de la mejor manera posible. El fútbol sigue siendo mi principal objetivo, pero también quiero seguir aprendiendo y mejorando fuera de los terrenos de juego", añadió.
"Siempre he estado interesado en más que el fútbol. Quiero entender la parte del negocio relacionada con el fútbol mejor, aprender de gente de diferentes industrias y seguir desarrollándome como persona", destacó.
El futbolista viajó a Estados Unidos como parte de la rehabilitación de la rotura de ligamento cruzado que sufrió y aprovechó para visitar el campus de la universidad de Harvard en Boston.
Simons no es el primer deportista que asiste a un curso como este en Harvard y sigue los pasos de otras estrellas de la NBA, la NFL y el tenis, como la bielorrusa Victoria Azarenka, ganadora de dos Grand Slams y ex número uno del mundo.
Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, aprovechando que no fue convocado para el pasado Mundial de fútbol, hizo un curso en Harvard especializado en entretenimiento, medios de comunicación y deportes.