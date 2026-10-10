3-1. Kvaratskhelia pone orden

Plagado de jugadores menos habituales, con una versión B, el París Saint Germain atravesó la sexta jornada de la Ligue 1 con un intrascendente y sufrido triunfo ante el Le Mans que creció a medida que pasaban los minutos percatado de la escasa contundencia del campeón.

El cuadro de Luis Enrique, que dejó fuera del partido a Ousmane Dembelé y a Nuno Mendes, a los que dio vacaciones, y en el banquillo a Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Fabian Ruiz y Vitinha, no necesitó de su mejor versión para sumar su tercera victoria seguida en la competición, la cuarta junto a la de Liga de Campeones, para avanzar en el curso.

Pero necesitó de un susto, de dejar en el aire el triunfo, para reaccionar, recuperar su mejor versión y lograr una victoria necesaria que le mantiene en la lucha.

El París Saint Germain tiene a la vista el choque contra el Manchester City en la Champions y eso son palabras mayores para el cuadro parisino que parece haber superado uno de los peores arranques de temporada desde que cayó en manos de los dirigentes cataríes. Dos empates y una derrota en sus tres primeros partidos han lastrado al PSG, ahora lejos del liderato del Mónaco.

El Le Mans, recién ascendido, afrontó timorato el duelo y al principio fue arrinconado ante el empuje local. Achraf Hakimi pudro abrir el marcador a los diez minutos pero no tuvo puntería.

Al cuarto de hora, Harold Voyer dio al balón con la mano. La acción requirió revisión. Penalti que transformó Lucas Beraldo.

Después, la inercia local siguió, Nuno Mendes primero y el belga Mika Godts, otra de las novedades después, pudieron ampliar el marcador. PEro a partir de ese momento, el PSG levantó el pie del acelerador y el Le Mans se lo creyó.

Louis Maofuta obligó a hacer una gran parada a Matvet Safonov y después, Samuel Yohou recibió unpase de Habib Diallo que dio en el exterior de la red. Parecía gol antes de que un cabezazo de Maghnes Akliouche pudiera ser el segundo. La segunda parte empezó con una clara oportunidad de Achraf que evitó Nicolas Kocik y después llegó el gol del Le Mans.

Con un centro desde la izquierda de Lucas Calodat que llevó a la red Louis Mafouta. Se veía venir. No esperó más Luis Enrique que realizó un cuádruple cambio. Warren Zaire Emery, Fabián Ruiz, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, al campo.

Dos minutos tardó en poner orden el PSG que recuperó la ventaja a los dos minutos de los cambios. Con un tiro lejano de Fabián que no ataja el meta. Kvaratskhelia, atento al rechace, no perdonó. El georgiano revolucionó al PSG. Le dio una marcha más. Y marcó el tanto decisivo.

Después, Ferran falló el tercero, que hizo en una contra Maghness Akliouche y Luis Enrique respiró.

Después Dame Gueye pudo meter al Le Mans en el partido, pero su tiro lo repelió el larguero cuando el choque estaba roto, a ida y vuelta. Y Samujel Yohaou, en un contraataque, con respuesta de Safonov. El Le Mans no se dio por vencido. Aunque el PSG pudo cerrar el apuro con un penalti que falló Doue, lo detuvo Kocik.

3 - París Saint Germain: Matvet Safonov; Achraf Hakimi (Desire Doue, m.72), Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne; Joao Neves (Warren Zaier Emery, m.58), Lucas Beraldo (Vitinha,m.58), Dro Fernández (Frabián Ruiz, m.58); Maghnes Akliouche, Mika Godts (Khvicha Kvaratskhelia, m.59) y Ferrán Torres.

1 - Le Mans: Nicolas Kocik; Noa Boisse, Samuel Yohou, Harold Voyer; Alexandre Lauray (Antoine Rabillard, m.73); Rayan Bamba, Lucas Bretelle, Jean Vercruysse (Bilal Brahimi, m.66), Lucas Calodat (Yasser Larouci, m.77); Habibou Diallo (Dame Gueye, m.46) y Louis Mafouta (William Harhouz, m.72).

Goles: 1-0,m.19: Lucas Beraldo, de penalti. 1-1, m.54: Louis Mafouta; 2-1, m.61: Khvicha Kvaratskhelia; 3-1, m.68: Maghnes Akliouche.

Árbitro: Mathieu Vernice. Mostró tarjeta amarilla a Dame Gueye y Rayan Bamba, del Le Mans.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 45.000 espectadores.