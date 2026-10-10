1-0. Diomande da tres puntos al Real Madrid y Vinícius es expulsado

Las ocasiones claras brillaron por su ausencia en una primera parte con poco fútbol y solo un tiro a puerta. El Real Madrid, con Diomande en el once inicial en lugar de Vinícius, encontró muchos problemas para llevar la pelota al último tercio del campo. Al Villarreal, con el regreso de Foyth reforzando su parcela defensiva, le servía con poco para no sufrir.

Ante un Bernabéu más conciliador que otros días, con la paciencia renovada después del parón de selecciones, los pupilos de Jose Mourinho no tuvieron demasiada fluidez en la creación de juego. El Villarreal tenía la posesión del balón y más acierto en el pase, aunque el buen hacer de la defensa blanca permitió a Courtois estar tranquilo.

La pareja Tchouaméni-Valverde en el centro, con Güler condenado a la banda derecha, tuvo muy poca incidencia en la creación. Las escasas ocasiones de los blancos llegaron tras balones largos y desmarques de sus delanteros, como un pase del turco desde la frontal que bajó Carreras y Mbappé estrelló en un palo.

Protagonista en ese proceso fue Trent. El británico estuvo entre los jugadores de su equipo que generaron más peligro gracias a sus balones en largo. En el minuto 21, una de esas pelotas llegó a Mbappé, que controló, recortó dentro del área y sacó un tiro muy forzado, resbalando, que Gulácsi repelió.

El Villarreal respondió pronto, con un disparo de Moleiro desde la esquina izquierda del área que no cogió toda la rosca que el tinerfeño habría querido. Sin acierto de los delanteros, el descanso llegó con 0-0 en el marcador y el Bernabéu mostró los primeros signos de descontento con su equipo.

En la segunda mitad, el Villarreal volvió a tener el control de la pelota y Mourinho revolucionó su alineación sustituyendo a Trent por Vinícius, recibido con división de opiniones por su estadio, pero que se fue ganando su cariño con el paso de los minutos. Valverde pasó al lateral derecho, Güler asumió el timón en el centro del campo y el brasileño se acomodó en la banda izquierda.

Pronto aportó sensación de peligro para el Real Madrid. Una jugada de Vinícius por su banda terminó con un centro para Diomande, que entraba por la derecha, y que remató con violencia, pero sin precisión. No obstante, el Villarreal seguía cómodo cuando tenía la pelota y llegó a inquietar a Courtois con un disparo lejano de Gueye.

Entonces se adelantó el Madrid. Valverde filtró un pase desde la frontal del área para Diomande, que recibió, se giró y disparó por bajo a portería mientras los defensas del Villarreal pedían fuera de juego. El asistente anuló el tanto en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y el gol subió al marcador. Fue el primero del marfileño desde su llegada al equipo blanco.

El Real Madrid estaba incisivo y Vinícius aprovechó esa dinámica para hacer el 2-0. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado: el brasileño había tirado del pelo a Saliba en su carrera hacia la portería. No solamente anuló el gol de Vinícius, sino que lo expulsó con roja directa.

Las pulsaciones subieron en los minutos finales, en los que el colegiado mostró varias amonestaciones más. El Villarreal buscaba el empate y el Madrid, sobrevivir con un hombre menos, para lo que Mourinho metió a Camavinga y Dumfries por Güler y Diomande. El equipo blanco consiguió su objetivo, que se jugara lo menos posible, y el encuentro terminó 1-0.

1 - Real Madrid: Courtois; Trent (Vinícius, min. 52), Rüdiger, Konaté, Carreras (Cucurella, min. 46); Tchouaméni, Valverde; Arda Güler (Camavinga, min. 77), Bellingham, Diomande (Dumfries, min. 86); y Mbappé.

0 - Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Foyth (Carlos Romero, min. 56), Renato Veiga, Cardona (Mikautadze, min. 67); Santi Comesaña (Saliba, min. 56), Gueye, Moleiro (Nízar, min. 86); Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min. 67) y Ayoze.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera. Expulsó con tarjeta roja a Vinícius (min. 73) por agarrar del pelo a Saliba. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Bellingham (min. 19), Konaté (min. 81), Rüdiger (min. 83), Tchouaméni (min. 87) y Mbappé (min. 94), y a los visitantes Renato Veiga (min. 10) y Pau Navarro (min. 84).

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante alrededor de 75.000 espectadores. Antes del encuentro, se homenajeó al equipo del Real Madrid que ganó la Copa Intercontinental sub-20.