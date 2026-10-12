Fútbol Internacional
12 de octubre de 2026 - 18:47

Bajo amenaza de misiles, Cristiano Ronaldo agranda su leyenda con su gol 981

El delantero portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, celebra con el delantero senegalés del mismo equipo, Sadio Mané, tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC entre el Al-Nassr y el Neftchi Fergana.
El delantero portugués del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, celebra con el delantero senegalés del mismo equipo, Sadio Mané, tras anotar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC entre el Al-Nassr y el Neftchi Fergana.200403+0000 FAYEZ NURELDINE

El partido entre Al Nassr y Neftchi Fergana, por la Champions de Asia estuvo al borde de la suspensión tras activarse la alarma de seguridad por ataques con misiles en Arabia Saudita. Superado el susto, CR7 marcó su gol número 981 para sellar la victoria 3-1.

Por ABC Color
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Una tarde de pura incertidumbre se vivió en el estadio King Saud University de Riad. Cuando ambos planteles realizaban los trabajos de calentamiento, la megafonía del recinto y las autoridades locales ordenaron evacuar el campo hacia los vestuarios debido a una alerta de seguridad por amenazas de misiles que sobrevuelan la capital saudí.

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Con una hora de retraso y tras ser garantizada la seguridad en la zona, el balón finalmente echó a rodar. El conjunto local encajó temprano la baja por lesión muscular del francés Kingsley Coman a los 15 minutos. Sin embargo, a los 30′, el brasileño Ângelo rompió el cero al capitalizar un gran pase atrás de Nawaf Boushal.

Antes de ir al descanso, emergió la figura de Cristiano Ronaldo: el astro portugués recibió dentro del área de Ayman Yahya y, con un giro magistral a la media vuelta, mandó la pelota al fondo del arco para firmar el gol 981 de su carrera profesional.

El conjunto uzbeko logró descontar a los 51′ por medio de Alisher Odilov —luego de que en el primer tiempo el VAR le anulara un tanto a Marcus Forss—. No obstante, a 15 minutos del final, un infortunado autogol de Anvarjon Gofurov sepultó las esperanzas de la visita y sentenció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Al Nassr logra reponerse del duro 4-0 encajado en la primera jornada ante Al Ain del mediapunta paraguayo Alejandro Romero Gamarra y suma sus tres primeros puntos en el torneo continental.