Bajo amenaza de misiles, Cristiano Ronaldo agranda su leyenda con su gol 981

Una tarde de pura incertidumbre se vivió en el estadio King Saud University de Riad. Cuando ambos planteles realizaban los trabajos de calentamiento, la megafonía del recinto y las autoridades locales ordenaron evacuar el campo hacia los vestuarios debido a una alerta de seguridad por amenazas de misiles que sobrevuelan la capital saudí.

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Con una hora de retraso y tras ser garantizada la seguridad en la zona, el balón finalmente echó a rodar. El conjunto local encajó temprano la baja por lesión muscular del francés Kingsley Coman a los 15 minutos. Sin embargo, a los 30′, el brasileño Ângelo rompió el cero al capitalizar un gran pase atrás de Nawaf Boushal.

Antes de ir al descanso, emergió la figura de Cristiano Ronaldo: el astro portugués recibió dentro del área de Ayman Yahya y, con un giro magistral a la media vuelta, mandó la pelota al fondo del arco para firmar el gol 981 de su carrera profesional.

¡GOL DEL BICHO, GOL DE CRISTIANO RONALDO! ⚽️



CR7 marca el segundo para el Al Nassr y llega a los 981 goles como profesional 🔥



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El conjunto uzbeko logró descontar a los 51′ por medio de Alisher Odilov —luego de que en el primer tiempo el VAR le anulara un tanto a Marcus Forss—. No obstante, a 15 minutos del final, un infortunado autogol de Anvarjon Gofurov sepultó las esperanzas de la visita y sentenció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, el Al Nassr logra reponerse del duro 4-0 encajado en la primera jornada ante Al Ain del mediapunta paraguayo Alejandro Romero Gamarra y suma sus tres primeros puntos en el torneo continental.