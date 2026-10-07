El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según describió, estuvo “lleno de alegrías y también de algunas tristezas”, pero por el que consideró que “valió la pena cada paso”.

Las muestras de afecto y reconocimiento no tardaron en multiplicarse tras cerrar un ciclo legendario de 208 partidos, 126 goles y el indiscutible rótulo de máximo goleador y jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste.

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Entre las miles de reacciones, la de su máximo rival histórico acaparó todos los flashes. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, redactó el delantero luso en la sección de comentarios de la publicación.

De esta manera, los dos gigantes que marcaron el pulso del fútbol mundial durante casi dos décadas protagonizan un nuevo capítulo de respeto mutuo. A lo largo de sus ilustres carreras, ambos delanteros se enfrentaron 36 veces entre clubes y selecciones nacionales: Messi se impuso en 16 ocasiones frente a las 11 victorias de Ronaldo, mientras que en el apartado goleador en duelos directos oficiales, el argentino firmó 22 tantos por los 21 del portugués. Una rivalidad de leyenda que hoy se despide de las canchas con honores compartidos.