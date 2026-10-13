3-1. El Villarreal remonta ante el Nápoles y vuelve a sonreír en Europa

A pesar del tempranero gol italiano, el conjunto de Iñigo Pérez logró espantar los fantasmas que le perseguían en esta competición para remontar y lograr un triunfo trabajado y sufrido que le mantiene con todas las opciones de pasar a la siguiente ronda del torneo.

El Nápoles arrancó el partido con las ideas claras. El conjunto italiano castigó las bandas del Villarreal desde el primer instante, amenazando permanentemente con centros a Hojlund.

El buen inicio napolitano tuvo su premio en el minuto 8, cuando Rrahmani aprovechó una acción de estrategia para abrir el marcador.

El central remató de cabeza ante la pasividad de la defensa local. El balón, con la ayuda de Luiz Júnior, se estrelló en el larguero, pero el defensor recogió el rechace y marcó a placer.

El Villarreal, que había fortificado su centro del campo para frenar las transiciones del Nápoles, reaccionó con furia al tanto y acumuló varias llegadas peligrosas.

Badiashile salvó un remate de Mikautadze que iba camino del gol y, poco después, fueron Gueye y Gerard Moreno, de cabeza, los que rozaron el empate.

El Nápoles, atrincherado en su área, aprovechó dos contragolpes para sembrar el pánico. McTominay, tras una acción personal, remató al lateral de la red y, poco después, Hojlund estrelló el balón en la cruceta.

El Villarreal encontró el empate de la forma más inesperada. Una mala cesión de Politano a su portero fue interceptada por Mikautadze, que, tras sortear a Milinkovic-Savic, anotó el tanto de la igualada.

En plena efervescencia local, Mouriño, apenas tres minutos después, volvió a batir la portería napolitana con un potente disparo desde fuera del área.

El conjunto de Iñigo Pérez atropelló por momentos al Nápoles, que echó de menos la clarividencia y la pausa de De Bruyne, superado por el vértigo del partido.

En el tramo final de la primera parte, el encuentro se convirtió en un intercambio de ataques y transiciones peligrosas. Pese a tener ventaja en el marcador, el Villarreal no daba la sensación de controlar el juego.

El Nápoles, obligado por el resultado, intentó dar un paso adelante tras el descanso, lo que permitió al Villarreal explotar los contragolpes.

Con el paso de los minutos, el conjunto de Iñigo Pérez comenzó a crecer con el balón y llegó a desactivar por completo al equipo italiano, al que puso contra las cuerdas.

Allegri intentó despertar a su equipo con una triple sustitución y un cambio de sistema, aunque el Villarreal respondió con dos cambios para apostar por la velocidad de Freeman y Oluwaseyi. Ambos tuvieron que esperar un minuto en la banda debido a la demora de sus compañeros en abandonar el terreno de juego.

Pese a la apuesta ofensiva del Nápoles, el Villarreal aguantó bien el tipo gracias al enorme trabajo físico y táctico de Gueye, Comesaña y Saliba, que se multiplicaron para frenar las acciones ofensivas del conjunto italiano.

En el tramo final, el equipo castellonense, ya sin referencias ofensivas, fue dando pasos atrás, lo que aprovechó el Nápoles para amenazar el área local.

La mejor ocasión italiana la tuvo Hojlund, que, tras una gran jugada personal, no pudo superar a Luiz Júnior, que tapó con reflejos el remate del delantero.

El Villarreal y sus aficionados pudieron respirar por fin a cuatro minutos del final, cuando Oluwaseyi aprovechó un rechace de la defensa para sentenciar el encuentro con un potente disparo al ángulo.

3 - Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Romero; Saliba, Santi Comesaña (Cardona, m. 83), Gueye (Ayoze, m. 83), Moleiro (Foyth, m. 67); Gerard Moreno (Freeman, m. 65) y Mikautadze (Oluwaseyi, m. 65).

1 - Nápoles: Milinkovic-Savic; Rrahmani, Rafa Marín (Lobotka, m. 62), Badiashile; Politano (Lang, m. 60); McTominay (Spinazzola, m. 60), Gilmour (Lorenzo Lucca, m. 72), Di Lorenzo; De Bruyne, Giovane (Neres, m. 60) y Hojlund.

Goles: 0-1, m. 8: Rrahmani. 1-1, m. 23: Mikautadze. 2-1, m. 27: Mouriño. 3-1, m. 86: Oluwaseyi.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania). Mostró tarjeta amarilla a Mikautadze (m. 32) y Saliba (m. 67), por el Villarreal, y a Giovane (m. 55), De Bruyne (m. 62) y Di Lorenzo, por el Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio de la Cerámica ante 19.128 espectadores. El portero húngaro del Villarreal Peter Gulacsi no formó parte de la convocatoria tras sufrir un robo a mano armada en su domicilio durante la madrugada, cuando se encontraba junto a su familia. El jugador, con permiso del club, no acudió al encuentro.