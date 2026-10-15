El Brighton de Diego Gómez arrolla al Zalgiris Kaunas en la Conference League

Un monólogo absoluto sin premio temprano

El encuentro fue un auténtico asedio británico desde el pitazo inicial del danés Mikkel Redder. El Brighton se adueñó de un apabullante 80% de posesión del esférico y acumuló más de 25 remates contra la portería defendida por el lituano Tomas Švedkauskas.

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Pese al abrumador dominio, la falta de puntería inicial y la desesperación se apoderaron ligeramente de los locales. Un cabezazo alto de Costinha y una clarísima triple ocasión en el minuto 11 evidenciaban que el gol se resistía, mientras que el Zalgiris apenas logró asomarse tímidamente al área contraria sin generar verdadero peligro.

Goles psicológicos y sentencia en la segunda mitad

El muro lituano resistió hasta el filo del descanso, momento en el que “las gaviotas” encontró la llave para destrabar el marcador con dos zarpazos casi idénticos. En el minuto 41, el francés Georginio Rutter rompió el cero con un potente derechazo desde la frontal del área pequeña. Sin tiempo para la reacción visitante, en la última acción del primer tiempo, el inglés Jack Hinshelwood aprovechó una ubicación similar para firmar el segundo con un soberbio zurdazo.

Ya en la reanudación, la tónica no cambió. El delantero francés amplió la cuenta en el minuto 53 con un remate en el corazón del área tras una asistencia de Osman para rubricar su doblete. Con el duelo ya sentenciado y un ritmo más pausado, el danés Matt O’Riley puso el definitivo 4-0 pasada la hora de juego con un testarazo a la salida de una falta lateral ejecutada por Ibrahim. El marcador ya no se movería, sellando un estreno brillante que sitúa a los ingleses en lo más alto de la clasificación.