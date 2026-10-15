Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, con arbitraje paraguayo

El Pincha, Estudiantes, viene de impedir un pleno brasileño en las semifinales al eliminar a Corinthians y regresar a la instancia de los cuatro mejores del principal torneo de clubes de la Conmebol, algo que no conseguía desde su consagración de 2009. El duelo de ida será en el estadio Uno de La Plata, a las 21:30.

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Del otro lado estará Flamengo, uno de los grandes protagonistas de la Libertadores en los últimos años y campeón del torneo en 1981, 2019, 2022 y 2025. El conjunto carioca llegó a las semifinales tras eliminar al ecuatoriano Independiente del Valle en los cuartos de final.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos de esta edición, con empate 1-1 en La Plata y victoria 1-0 de Flamengo en Río de Janeiro, resultados que han reflejado la solidez del rubro-negro a lo largo del torneo.

Además, la semifinal ofrece a Estudiantes una oportunidad de revancha ante Flamengo, que lo eliminó en los cuartos de final de la Libertadores 2025: el Mengão se impuso 2-1 en Río de Janeiro y, pese al triunfo 1-0 del Pincha en La Plata, avanzó por penales.

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La mística del León

A pesar de su campaña discreta en el Clausura argentina, Estudiantes concentra sus esfuerzos en la Libertadores y alimenta la ilusión de llegar lo más lejos posible en el torneo.

El entusiasmo de sus hinchas acompaña esa apuesta: las entradas para el partido de ida de este jueves en el estadio Uno, capacidad para 32.000 espectadores, se agotaron con antelación. “Estudiantes tiene una gran historia, una mística impresionante, lo ha demostrado a lo largo del tiempo y también en esta Copa Libertadores”, destacó el DT del Pincha, Alexander Medina.

“Hay una comunión muy grande entre la gente, los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico. Con mucha humildad, con mucho trabajo, vamos a ir a afrontar esta semifinal”, agregó el entrenador uruguayo.

La misión para el equipo del Cacique será conseguir una victoria y por buen margen, algo que no asoma muy sencillo para un Estudiantes que no convierte en la misma cantidad que genera, con 12 goles anotados en diez partidos en esta Libertadores, mientras que en el Clausura suma 15 en 12 cotejos.

Bajas en el campeón

Enfrente estará Flamengo, que afronta la recta final de la temporada con aspiraciones en dos frentes.

Además de disputar las semifinales de la Libertadores, lidera el Brasileirão a ocho fechas del cierre y llega fortalecido tras vencer 1-0 a Fluminense en el clásico carioca del fin de semana.

Sin embargo, el entrenador portugués Leonardo Jardim deberá lidiar con algunas ausencias de peso, ya que el lateral derecho Danilo sufrió una fractura de mandíbula que lo marginará de las canchas por al menos seis semanas, con lo cual tampoco estará en el desquite del próximo jueves. La baja de Danilo se suma a otras ausencias confirmadas previas, entre ellas el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, Ayrton Lucas y Jorginho.

El ganador de esta semifinal se enfrentará en la definición con el vencedor de la serie brasileña entre Palmeiras y Fluminense.

Conducción referil paraguaya

El mundialista Juan Gabriel Benítez arbitrará el partido entre Estudiantes y Flamengo, teniendo como auxiliares de banda a Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto árbitro será Blas Antonio Romero, el encargado del VAR Ulises Mereles y los asistentes de cabina serán Eduardo Britos y Carlos Paul Benítez.