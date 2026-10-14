Palmeiras de los paraguayos sale airoso del Maracaná con triunfo 2-1 sobre Fluminense

Palmeiras dio un paso importante hacia una nueva final de la Copa Libertadores al vencer este miércoles por 2-1 a Fluminense en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales. El conjunto paulista resistió el dominio del local, aprovechó sus oportunidades y definirá la clasificación en casa, donde un empate le bastará para avanzar.

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El argentino José Manuel “Flaco” López abrió el marcador al cierre de la primera etapa, mientras que Marlon Freitas amplió la ventaja a cinco minutos del final. El juvenil Wesley Nata descontó para Fluminense en el tiempo añadido, aunque el tanto no alcanzó para evitar la derrota.

Los paraguayos: Gustavo Gómez fue capitán y titular, mientras que Mauricio y Ramón Sosa ingresaron en la segunda mitad.

Fluminense asumió el protagonismo desde el comienzo y presionó a un Palmeiras que mostró dificultades para organizarse y apostó principalmente por los contragolpes. El conjunto carioca dispuso de varias ocasiones para adelantarse, pero falló en la definición.

🇦🇷 EN LA PRIMERA DEL PALMEIRAS... ¡GOL DEL FLACO LÓPEZ EN EL MARACANÁ!



El delantero argentino venció a Fábio y puso el 1-0 sobre Fluminense en la ida de semifinales.



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La oportunidad más clara llegó a los 40 minutos, cuando Hulk recibió una asistencia de Paulo Henrique Ganso dentro del área, giró y sacó un remate que terminó impactando en el pecho del arquero Carlos Miguel.

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Cinco minutos después, Palmeiras encontró el premio a su planteamiento. En una rápida transición ofensiva, Joaquín Piquerez asistió a López, quien definió para establecer el 1-0. El tanto castigó la falta de eficacia de Fluminense, que había controlado el balón durante el 70% del primer tiempo y registrado cinco remates, frente a los dos del equipo visitante.

El delantero argentino, que llegó a cuatro goles y cuatro asistencias en la competición, aprovechó el desconcierto del rival y generó otras ocasiones antes del descanso.

Palmeiras aprovechó los espacios

Obligado a reaccionar, Fluminense introdujo a Hércules y al colombiano Kevin Serna para el segundo tiempo y volvió a volcarse al ataque. Sin embargo, la primera ocasión clara fue para Palmeiras: Piquerez recibió un pase de Marlon Freitas, ingresó al área y remató con potencia, pero el arquero Fábio evitó el segundo gol.

A los 57 minutos, Carlos Miguel volvió a ser decisivo al impedir el empate de Agustín Canobbio con una buena intervención ante un cabezazo del uruguayo.

El técnico portugués Abel Ferreira, que siguió el encuentro desde las gradas debido a una suspensión, optó por retirar a varios de sus principales referentes ofensivos: López, el colombiano Jhon Arias y Andreas Pereira. Palmeiras cedió todavía más la iniciativa, pero encontró espacios para volver a golpear.

A los 85 minutos, Marlon Freitas aprovechó un contragolpe y un rebote dentro del área para marcar el 2-0, un resultado que parecía dejar la serie muy favorable para el conjunto paulista.

Fluminense no se rindió y consiguió descontar en el tercer minuto de adición, cuando Wesley Nata conectó de cabeza para establecer el 2-1 definitivo. El gol mantuvo con vida al equipo carioca, aunque la remontada quedó pendiente para el partido de vuelta.

Palmeiras viajará ahora a la revancha con la ventaja mínima y la posibilidad de sellar en su estadio una nueva presencia en la final continental, después de haber perdido la definición del año pasado frente a Flamengo.