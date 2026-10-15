Gilberto Mora llega a la mayoría de edad con Europa en la mira

La gran promesa del fútbol mexicano, Gilberto Mora, reúne las credenciales para llegar a algún club europeo. “Morita” llegó a la mayoría de edad el miércoles en medio de una racha de lesiones que limitaron su tiempo en cancha en los últimos amistosos que disputó la selección mexicana así como en su actual club, Xoloitzcuintles del Tijuana.

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Actualmente padece una inflamación en la cadera que le impidió disputar la fecha anterior en la liga mexicana y lo puso en duda para el partido del viernes ante Puebla. “No hay de qué preocuparse, todo está controlado”, advirtió el entrenador Sebastián Abreu.

No es la primera lesión. Mora ha sufrido malestares a lo largo del año y comentaristas deportivos expresaron preocupación de que una eventual transferencia se retrase.

Por ahora ningún club ha expresado públicamente interés por Mora, aunque la expectativa de su partida se desató cuando la brasileña Rafaela Pimenta se volvió su representante. Tiene entre sus clientes al delantero noruego Erling Haaland y al mexicano Santiago Giménez, que juega en Portugal.

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“Obviamente quiero ir a Europa”, dijo Mora en agosto. “Pero mi enfoque está aquí en Xolos” . Tiene contrato con Tijuana hasta 2029.

El próximo mercado europeo de fichajes se abrirá en enero, mientras tanto Rafaela Pimenta pide calma ante los rumores. “Un joven necesita su espacio, necesita su tiempo y no necesita presión”, dijo la agente de jugadores.

Alemania, España…

El Tijuana y la selección mexicana publicaron el miércoles en sus canales digitales felicitaciones para Morita. “Hoy cumples 18 años, Gil, y nos emociona pensar en todo lo que está por venir”, expresaron los Xolos para avivar las especulaciones de las semanas recientes sobre el ansiado fichaje con un club europeo.

“Lo veo en Alemania, puede ser en el Borussia Dortmund, tiene su estilo”, dijo el goleador Raúl Jiménez a la televisión mexicana. El delantero del Wolverhampton inglés estimó además que ‘Gil’ también tiene aptitudes para jugar en la liga española, que “es más técnica”.

“Es un jugador de clase A” , expresó por su parte el Loco Abreu, que lo ve también en Europa. Es solo cuestión de gestionar “una adaptación cultural, de entrenamiento, del día a día, del torneo y de la velocidad en el campo de los rivales y el balón” .

Rafa Márquez, entrenador de la selección mexicana, fue cauteloso, y pidió dimensionar que Mora es un futbolista en crecimiento que “todavía no consigue nada y hay que llevarlo con calma”.

“Hay que dejar que se desarrolle, que se divierta”, dijo Márquez, quien le dio a Mora el 10 de la selección mexicana.

“Hay que cuidarlo”

En los cuatro amistosos que disputó México hace un par de semanas, Mora solo jugó 64 minutos contra Colombia. En este partido hizo su primer gol con el Tri para evitar la derrota en el debut de Márquez. Por molestias en el tobillo derecho no alineó ante Perú y Estados Unidos, y causó baja de la selección antes del juego contra Chile. “Hay que cuidarlo”, dijo el seleccionador.

En los últimos meses, Morita ha presentado varios malestares como una lesión de tobillo, una fractura de una mano, pubalgia, también ha expresado molestias en las lumbares, en un gemelo, además de la actual inflamación de la cadera. “Lo que más nos preocupa es darle los tiempos adecuados de recuperación, controlar los volúmenes y las cargas de trabajo”, insistió Abreu.

Tijuana marcha octavo por delante de Puebla. El líder América visitará a un peligroso León y el Guadalajara recibirá a unos Tigres que buscan reivindicarse.