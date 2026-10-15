Video: Fernando Lesme marca en el clásico de Costa Rica

“Alajuelense y Herediano empatan: un resultado que no le ayuda a ninguno”, tituló Teletica.com, el referencia al 1-1 en el clásico.

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“En el partido de este miércoles en el Morera Soto hubo de todo. Los goles fueron obra de Ronaldo Cisneros y Fernando Lesme”, indica el artículo, que refiere que el primero en marcar fue el local Alajuelense. El espigado ariete paraguayo, de 24 años y 1.95 m. de estatura, señaló el empate con un cabezazo. Luego dispuso la oportunidad de registrar el doblete, pero no pudo cristalizar un penal.

⏰ 45+6' Fernando Lesme aprovecha el buen centro de Araya para empatar el partido en el cierre del primer tiempo. pic.twitter.com/rmurqm2rJG — FUTV (@FUTVCR) October 15, 2026

La carrera de Lesme, natural de Luque, comprende los clubes Olimpia (formativas), General Caballero de Campo Grande, 29 de Setiembre de Luque, Potros del Este de Panamá, Grecia de Costa Rica, Celaya de México, Alajuelense, Lugo de España, General Caballero de Juan León Mallorquín, Liberia y Herediano de Costa Rica.