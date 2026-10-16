Albirroja Absoluta gana y Sub 20 pierde contra un duro hueso llamado Chile

Los combinados albirrojos cosecharon victoria y derrota en Absoluta y Sub 20 de futsal, respectivamente, contra su par de Chile, y se encuentran terceros en la tabla de posiciones, cumplidas tres jornadas en Santa Fe, Argentina.

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Uruguay ganó sus dos partidos a Bolivia y escaló a la cima momentáneamente, seguido de Argentina, que tuvo fecha libre.

En los juegos de los paraguayos, este viernes, los juveniles perdieron 3-1 sin atenuantes contra La Roja, muy superior en todo el partido.

Chile ganaba 3-0 y el tanto del honor guaraní llegó recién en las postrimerías de la complementaria.

En cuanto al cotejo de los mayores, hubo ajustado triunfo, para seguir prendidos a lo que resta del torneo.

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El salvador golazo llegó por parte del portero Marcio Ramírez recién a los 15’30″ de la complementaria para la victoria de 1-0. Al mejor estilo de un volante fue avanzando desde el campo guaraní hasta el trasandino, para sacar el derechazo que batió la resistente valla chilena.

Síntesis de los partidos

SUB 20

Chile 3 - Paraguay 1

Estadio: Invencible Santa Fe - Provincia de Santa Fe, Argentina. Árbitro principal: Lautaro Romero (ARG). Árbitra auxiliar: Aldana Arrieta (ARG). Tercer árbitro: Juan López (ARG). Cuarto árbitro: Martín Raffo (ARG). Cronometrista: Julián Fabiani (ARG).

Alineaciones

Chile 3: Bairont Morales; Pitter Sierpe, Maximiliano Cid, Tomás Chacón y Maximiliano Fuentealba. Alternaron: Martín Rodríguez, Francisco Andrade, Matías Pinto, Sergio Rogel, Fabián Arredondo y Johans Carrasco. DT: José Cabral.

Paraguay 1: Matías Cárdenas; Luciano Luraghi, Octavio Cáceres, Agustín Barreto y Julio Cáceres. Alternaron: Octavio Demaro, Fabricio Vera, Oliver Sandoval, Mauro Mora, Facundo Boderone, José Luis Morínigo y Juan Rambo. DT: Manuel Aquino.

Goles: Chile: 6’35” PT y 19’59” PT Maximiliano Fuentealba y 12’15” ST Maximiliano Cid, de penal. Paraguay: 14’20” ST Fabricio Vera.

Amonestado: 8’ ST Mauro Mora (P).

ABSOLUTA

Chile 0 - Paraguay 1

Estadio: Invencible Santa Fe - Provincia de Santa Fe, Argentina. Árbitro principal: Facundo Falvo (ARG). Árbitro auxiliar: Fausto Vigano (ARG). Tercer árbitro: Martín Raffo (ARG). Cuarto árbitro: Julián Fabiani (ARG). Cronometrista: Juan López (ARG).

Alineaciones

Chile 0: Patricio Berríos; Bernardo Araya, Joshua Barrios, Eduardo Martínez y Javier Fuentealba. Alternaron: Bairont Morales, Porter Sierpe, Sebastián Figueroa, Nicolás Lagos, Sergio Rogel, Bilan De La Paz y Carlo Cerda. DT: José Cabral.

Paraguay 1: Marcio Ramírez, Alcides Giménez, Emerson Méndez, Lucas Suárez y Pedro Pascottini. Alternaron: Octavio Demaro, Jorge Valdez, Fernando Brambilla, Fabricio Vera, Luciano Luraghi, Josué Valiente y Facundo Boderone. DT: Manuel Aquino.

Gol: 15’30” ST Marcio Ramírez (P).

Amonestado: 9’ PT Sebastián Figueroa (CH).

A los albirrojos le quedan el juego sabatino contra Bolivia, alas 13:15 en Sub 20 y 15:30 en la Absoluta.

El domingo bajarán el telón, enfrentando a Argentina.

Antes de los compromisos entre rojos y albirrojos, la Celeste consiguió triunfos contra Bolivia, por el score de 4-2 en la Sub 20 y goleada de 6-0 en la Absoluta.

* Posiciones. La tabla de posiciones cumplidas tres jornadas quedó así:

Uruguay 13 puntos - 6 partidos disputados

Argentina 10 puntos - 4 partidos

Paraguay 7 puntos - 4 partidos

Chile 4 puntos - 6 partidos

Bolivia 0 - 4 partidos