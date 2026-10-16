Boca derrota a Talleres y ya tiene la mente ya puesta en el Maracaná

Había que ganar para sanar las heridas y recuperar el pulso en el torneo local. Y Boca Juniors cumplió. Con el delantero paraguayo Ángel Romero en cancha hasta el minuto 72, el Xeneize se impuso este viernes por 2-1 a Talleres de Córdoba —que contó con el lateral compatriota Alexandro Maidana en el banco de suplentes— en el marco de la decimotercera jornada del Torneo Clausura.

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El encuentro no arrancó de la mejor manera para el conjunto de la Ribera. La visita se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Matías Alejandro Galarza, obligando al local a remar contra la corriente. Sin embargo, el equipo mostró carácter y dio vuelta la historia con la jerarquía del uruguayo Miguel Ángel Merentiel y el empuje del juvenil Leonel Flores, sellando un triunfo vital que devuelve la confianza tras el traspié copero.

Si Boca lo buscó era por algo... ¡TREMENDO GOLAZO DE MATÍAS GALARZA PARA ABRIR EL PARTIDO EN LA BOMBONERA! pic.twitter.com/dUUrQP3nUg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

La tabla se prende fuego

Con estos tres puntos de oro, Boca trepa al segundo puesto con 24 unidades, quedando a cinco del líder, Instituto de Córdoba (que a primer turno venció por la mínima a Defensa y Justicia). Más atrás, la fecha había arrancado el jueves con el valioso triunfo de Gimnasia por 1-2 en su visita a Huracán.

¡LA BESTIA Y UN GOL DE GOLEADOR! Blanco recuperó cerca del área y habilitó a Merentiel que la puso contra un palo y anotó el primero de la noche para Boca. pic.twitter.com/T0urzl1CoW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Pero las buenas noticias locales no terminan ahí para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena: con esta victoria, el Xeneize se adueñó de la cima de la tabla anual (la sumatoria de Apertura y Clausura) con 54 puntos, sacándole una corta ventaja de dos unidades a Independiente Rivadavia de Mendoza, que este sábado recibirá a Tigre.

¡¡POR FAVOR, LEONEL!! ¡GOLAZO TOTAL DEL PIBE FLORES PARA DAR VUELTA EL PARTIDO ANTE TALLERES! pic.twitter.com/fgpG7IScav — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Prohibido relajarse: se viene la final anticipada en Río

Pese al alivio local, en el “Xeneize” no hay tiempo para festejos prolongados. El plantel ya da vuelta la página y enfoca su máxima concentración en el próximo martes, día en el que visitará el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro para medirse ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Allí, el Xeneize tendrá la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en la ida si pretende meterse en el partido definitivo por el título continental.

Lo que le espera a la fecha

La emoción del fútbol local continúa este fin de semana con una agenda cargada de partidos imperdibles. Para este sábado, además del cruce de Independiente Rivadavia ante Tigre, la jornada ofrecerá otros cuatro atractivos duelos, destacándose los choques entre Banfield frente a Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En tanto, el domingo todos los focos se encendrán para vivir una nueva edición del apasionante clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, además de otros tres encuentros donde sobresale el choque entre Belgrano y River Plate.