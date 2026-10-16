Facundo Insfran: penal atajado, figura y victoria en Champions

Al-Wahda logró la segunda victoria consecutiva en la fase de grupos de la AFC Champions League Two, el segundo torneo internacional de clubes más importante de Asia (el primero es la AFC Champions League Elite y el tercero es la AFC Challenge League). La victoria 2-1 sobre Nasaf Qarshi de Uzbekistán fue con protagonismo paraguayo: no hubo gol, pero sí un penal atajado.

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Facundo Insfran fue titular y desvió un remate desde los 12 pasos a Abduvakhod Nematov a los 38 minutos del primer tiempo, cuando el partido estaba 1-0 a favor del equipo del ex arquero de Olimpia. Sesenta segundos después, el argentino Facundo Kruspzky anotó un doblete para establecer el 2-1 parcial (el 1-0, a los 33′). Por su lado, Bobur Abdikholikov descontó a los 47′.

Los números de la primera temporada de Facundo Insfran en el Al-Wahda

Facundo Insfran llegó a los 8 partidos en la temporada 2026-2027 con Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos. El guardameta de 20 años suma 4 juegos en la UAE League, 2 en la League Cup y 2 en la AFC Champions League Two. “Gran esfuerzo del equipo para llevar a casa los 3 puntos”, escribió el arquero, que disputó el Mundial Sub 20 Chile 2025 con la selección de Paraguay.

El resumen de la victoria de Al-Wahda con penal atajado de Facundo Insfran