Uruguay y Argentina disputarán el 13 de noviembre su tercer amistoso del siglo

El estadio New Bloomfield, en Tel Aviv, fue testigo del más reciente, disputado el 18 de noviembre de 2019 con Lionel Scaloni en el banquillo Albiceleste y el 'Maestro' Óscar Washington Tabárez en el uruguayo.

Dicho juego acabó con empate 2-2 y contó con anotaciones de cuatro de los máximos goleadores que tienen en su historia las selecciones de Uruguay y Argentina.

Edinson Cavani y Luis Suárez convirtieron para la Celeste, mientras que Sergio 'Kun' Agüero y Lionel Messi lo hicieron para la Albiceleste.

El encuentro tuvo de un lado a Esteban Andrada; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Paulo Dybala, Lionel Messi y Sergio Agüero.

Del otro estuvieron Martín Campaña; Martín Cáceres, Sebastián Coates, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Matías Vecino, Federico Valverde, Brian Lozano; Luis Suárez y Edinson Cavani.

El otro encuentro amistoso del siglo se jugó el 20 de agosto de 2003 en Italia y enfrentó a varios futbolistas que en esta oportunidad volverán a verse las caras pero en otras funciones.

De un lado jugaron Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes integran el cuerpo técnico de Scaloni. Del otro lo hizo Forlán, seleccionador interino de Uruguay.

Dirigida por Marcelo Bielsa, Argentina se impuso en ese partido por 3-2 gracias a las anotaciones de Juan Sebastián Verón, Samuel y Andrés D'Alessandro. Para la Celeste marcaron Forlán y Martín Ligüera.

Pablo Cavallero; Javier Zanetti, Roberto Ayala, Walter Samuel, Diego Placente; Juan Sebastián Verón, Matías Almeyda, Pablo Aimar; Diego Milito, Hernán Crespo y Claudio López fueron los once elegidos para defender a la Albiceleste.

Por Uruguay saltaron al campo Gustavo Munúa; Gianni Guigou, Diego López, Alejandro Lembo, Mario Regueiro; Nelson Abeijón, Guillermo Giacomazzi, Álvaro Recoba; Javier Chevantón, Sebastián Abreu y Diego Forlán.

Según datos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el Clásico del Río de la Plata se ha disputado en 196 ocasiones, con 92 triunfos de Argentina, 58 de Uruguay y 46 empates.

Mientras tanto, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contabiliza un encuentro más con triunfo de la Celeste.

Los últimos dos fueron en el marco de las eliminatorias del Mundial de 2026 y acabaron con un triunfo de cada uno, ambos conseguidos en condición de visitante.

Uruguay se impuso por 0-2 en la Bombonera de Buenos Aires con tantos de Ronald Araujo y Darwin Núñez, mientras que Argentina ganó por la mínima en el estadio Centenario con un tanto de Thiago Almada.