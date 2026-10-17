Haaland firma un doblete ante el Ipswich de Julio Enciso

En su estadio, los Citizens dejaron atrás la derrota del miércoles contra el París Saint-Germain por 4-2 , en la que el noruego Erling Haaland también celebró por partida doble, y recuperaron su gran estado de forma en la Premier League frente al Ipswich, en el que fue titular el mundialista paraguayo Julio César Enciso Espínola, en campo hasta el minuto 78.

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El líder (21 puntos), que enfrenta acusaciones de fraude financiero que oscurecen su horizonte, cuenta con seis unidades de ventaja sobre el Arsenal (15), antes del desplazamiento gunner el domingo al campo del Nottingham Forest.

Haaland puso a los suyos a salvo con tantos en los minutos 34 y 69. Su doblete le permitió alcanzar doce dianas en sus últimos ocho partidos, todas las competiciones incluidas. El dorsal 9 incluso pudo haber firmado un triplete, con una espléndida volea con la zurda, pero su pasador, Enzo Fernández, que entró tras la lesión de Mateo Kovacic, se encontraba en posición de fuera de juego (85’).

En la primera parte, Phil Foden adelantó al City (19’) y Daizen Maeda igualó dos minutos después para el Ipswich. Los Citizens se tuvieron que emplear a fondo después de que Zian Fleming recortara distancias (91’, 3-2) mediante un penal cometido por Marc Guéhi. El italiano Gianluigi Donnarumma tuvo que desviar, en particular, un saque de esquina directo para garantizar la victoria.