Barcelona baila al Betis al ritmo de un sensacional Lamine Yamal

Los azulgranas del Barcelona firmaron contra el Betis su novena victoria en igual número de rondas de la Liga española, once triunfos en total para un equipo que solo ha sabido vencer en este primer tramo de la temporada.

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En los albores de una semana decisiva, el vigente bicampeón de España salió vencedor de una bonita batalla en el estadio de La Cartuja gracias a una nueva joya de Lamine Yamal (10’).

El prodigio español además fue el autor de la asistencia decisiva en la segunda parte para el brasileño Gabriel Jesús (52’). Rodri (41’), con dos cabezazos, Eric García (63’) y Dani Olmo (81’) sellaron la cuenta para el líder.

El Betis (3º, 19 puntos) igualó el marcador en dos ocasiones por medio del argentino Valentín Gómez (27’, 1-1) y el exazulgrana Abde Ezzalzouli (53’, 3-2) , antes de terminar el encuentro con diez debido a que el uruguayo Facundo Bernal fue expulsado por un cabezazo tras una discusión con Yamal (54’).

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El argentino Giovani Lo Celso creyó haber empatado al final de la primera parte con una bonita media volea, pero su gol fue anulado por una mano del colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández en el origen de la acción (43’).

El Barça (1º, 27 puntos) llegará el martes al Parque de los Príncipes como el único equipo de Europa que ha ganado sus once primeros partidos en todas las competiciones. Además, cuenta provisionalmente con nueve unidades de ventaja sobre el Real Madrid (4º, 18 puntos), que recibe el domingo al Sevilla FC (5º, 14 puntos).

Es la primera vez en su historia que los azulgranas ganan sus nueve primeros partidos de Liga.