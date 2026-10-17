El paraguayo Orlando Gill debuta en el empate del Lille ante el Brest

Un arranque cuesta arriba para el Lille

El conjunto local saltó al césped con la intención de mandar, pero se encontró con un tanto tempranero. A los seis minutos de juego, el atacante bisauguineano Mama Samba Baldé madrugó a la defensa tras aprovechar un balón suelto dentro del área después de un rechace, batiendo a un Orlando Gill que nada pudo hacer para evitar el tanto inicial del Brest.

Lejos de venirse abajo, el Lille monopolizó el juego —acumulando un 67,4% de posesión y hasta 17 intentos sobre la portería rival—, pero se topó una y otra vez con una defensa numantina y con las intervenciones estelares del portero visitante, el noruego Egil Selvik, quien frustró ocasiones claras del francés Benjamin André, el danés Maurits Kjaergaard y un cabezazo a quemarropa del también francés Nianzou Kouassi en los compases finales.

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Reacción y empate gracias a Giroud

El dominio territorial y la insistencia local terminaron por dar sus frutos en la segunda mitad. En el minuto 63, Ethan Mbappé, hermano de Kylianprovocó una pena máxima tras una falta dentro del área cometida por el francés Bradley Locko. Un minuto después, el experimentado delantero francés Olivier Giroud asumió la responsabilidad y transformó el penalti con un potente y ajustado disparo a la escuadra izquierda, estableciendo el definitivo empate a uno.

Con este punto en casa, el Lille suma catorce unidades en la tabla y da un paso al frente en la clasificación de la Ligue 1, situándose provisionalmente en la zona alta a la espera del resto de la jornada, en el que el líder, el Mónaco que suma la mayor cantidad de puntos, visita mañana al Lorient. El próximo reto para el equipo del guardamenta de la Albirroja será el compromiso europeo en la Liga de Campeones frente al Galatasaray de local.