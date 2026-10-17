El sello goleador de Allan Wlk ilumina a Lanús en su visita a Platense

Allan Wlk estira el sueño internacional de Lanús

El atacante Allan Wlk se vistió de héroe para el Granate al anotar el único tanto con el que Lanús se impuso por un ajustado 0-1 en su visita a Platense. El delantero paraguayo aprovechó su olfato goleador para firmar su cuarto tanto en trece presentaciones en este torneo Clausura, cifras a las que se suman otras dos dianas en siete partidos disputados en la Copa Sudamericana.

¡EL GRANATE PEGÓ PRIMERO EN VICENTE LÓPEZ! Centro de Sasha Marcich, ex Platense, para que Allan Wlk la desvíe y anote el 1-0 de Lanús.



📺 #ESPN pic.twitter.com/hOT3r1zBXN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

La victoria tiene un sabor inmejorable para los de zona sur: el equipo escaló hasta el cuarto puesto de la Zona A y consolida su firme marcha hacia la clasificación a la Copa Sudamericana 2027. En el triunfo granate también tuvo protagonismo defensivo José Canale, titular indiscutible, mientras que el zaguero central Ronaldo Dejesús aguardó su oportunidad desde el banquillo de suplentes.

Lea más: El paraguayo Orlando Gill debuta en el empate del Lille ante el Brest

José Florentín anota, pero a Independiente Rivadavia se le escapa la cima

Por su parte, el mediocampista José Florentín volvió a hacerse presente en el marcador al convertir el segundo tanto para Independiente Rivadavia en su duelo frente a Tigre.

Sin embargo, el sabor fue agridulce para el cuadro mendocino, que vio cómo se le escapaba la victoria en el tiempo de descuento para sellar un doloroso empate (2-2) en casa. Con esta diana, Florentín eleva sus excelentes números en la temporada, acumulando siete goles y una asistencia en 27 partidos oficiales.

A pesar de la unidad cedida, La Lepra mendocina contó además con la presencia desde el arranque del zaguero Iván Villalba, mientras que el artillero Alex Arce cumplió sanción por suspensión. Con las tablas en el marcador, el conjunto de Mendoza se quedó a un paso de la cima de la tabla anual: marcha en la tercera posición con 53 unidades, a solo un punto de los líderes, Boca Juniors y Argentinos Juniors.