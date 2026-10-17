Robinho Júnior, hijo del conocido brasileño se estrena en la Serie A en el Olímpico

Un estreno con aroma a revancha y proyección

Bajo las órdenes de Daniele de Rossi, el joven futbolista saltó al césped luciendo el dorsal 21 en la espalda para sustituir a Junior Messias. Aunque dispuso de algo más de diez minutos en un tramo final donde no pudo evitar la derrota de su equipo por dos a cero —con tantos de Santiago Castro y Emanuele Lulli—, su estreno consolida una progresión meteórica desde su llegada a Italia.

Lea más: Argentina y Uruguay disputarán el Clásico del Río de la Plata en Buenos Aires

Llegado el pasado verano procedente del Santos —el histórico club donde también se formó su padre—, Robinho Júnior aterrizó en Génova en calidad de cedido con una opción de compra fijada en ocho millones de euros. Inicialmente destinado a foguearse en el equipo Primavera bajo la batuta de Domenico Criscito, sus actuaciones estelares no tardaron en llamar la atención de la primera plantilla.

Calidad heredada y el peso de un legado

Su explosión en las categorías inferiores no ha pasado desapercibida: exhibió su velocidad, desborde y fineza con la pierna izquierda tras firmar un doblete ante el Atalanta y una actuación estelar frente a la Juventus. Virtudes que le han valido el billete exprés hacia el primer equipo.

Nacido en Santos en diciembre de 2007, el joven atacante ya había saboreado la máxima exigencia en su país natal al debutar con el primer equipo del ‘Peixe’ en julio de 2025. Ahora, su aventura en el fútbol italiano abre un nuevo capítulo en su carrera, inevitablemente marcado por la sombra de su progenitor —campeón de Liga con el Real Madrid y el Milan, y actualmente cumpliendo condena en Brasil—. Con personalidad y talento sobre el verde, el joven talento busca escribir su propia historia en la Serie A al margen de la notoriedad familiar.