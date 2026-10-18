2-0. El Bournemouth aprovecha la expulsión de Danso para ganar al Sunderland

Tres días después de la goleada en la Liga Europa frente al Sturm Graz austríaco, el Bournemouth volvió a celebrar un triunfo ante su afición, en este caso el primero de la temporada en la 'Premier', tras contar por tres empates y tres derrotas los anteriores seis compromisos del campeonato.

El alemán Marco Rose, técnico del Bournemouth, pudo respirar tranquilo con esta victoria que se comenzó a cimentar a los cinco minutos, cuando Marcus Tavernier abrió el marcador.

El partido se le complicó al Sunderland poco después, cuando Kevin Danso fue expulsado por un agarrón y dejó con diez a su equipo, que aguantó toda la primera parte hasta que nada más comenzar la segunda Evanilson marcó el segundo y sentenció el duelo.

Con este resultado el Bournemouth suma seis puntos y sale de un descenso en el que se mantiene con cuatro el Sunderland.