Diego Gómez emula a David Beckham con un gol desde 51 metros

Diego Alexander Gómez Amarilla, de 23 años, vio puerta por primera vez esta temporada en la Premier League de forma espectacular en el Amex Stadium. Significó el 2-0 (7’), luego de que el francés Jaydee Canvot marcara en propia puerta (4’) en la victoria del Brighton sobre Crystal Palace.

Lea más: Video: El golazo de media cancha de Diego Gómez en la Premier League

Dejó en evidencia al arquero del Palace, el argentino Walter Benítez, con un disparo sensacional desde el círculo central que se coló en la portería del Palace.

Candidato a gol de la temporada, el disparo desde 51 metros evocó el asombroso tanto de David Beckham contra el Wimbledon desde una distancia similar hace 30 años.

¡¡ES PARA PUSKAS!! ¡DIEGO GÓMEZ LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL BRIGHTON ANTE CRYSTAL PALACE! ¡ES EL GOL DEL AÑO!



📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FEQWDy4Cb9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026

El golazo de Gómez fue la diana más lejana marcada en la Premier League desde que Wayne Rooney anotara desde 58 metros para el Everton contra el West Ham en 2017.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gómez, mundialista albirrojo, tuvo un intento similar durante la victoria por 2-0 del fin de semana pasado en Sunderland.

Gabian Hurzeler le dio crédito por intentarlo de nuevo y por mostrar la mentalidad que el técnico desea. “Es un trabajador incansable, siempre antepone el equipo. Siempre es nosotros y luego yo”, dijo el DT. “Sé lo desesperado que está por participar en los goles y en las asistencias. La semana pasada, contra el Sunderland, ya mostró ese intento de disparar desde el centro del campo. Allí el viento no era perfecto para ese tiro, ahora el viento era mejor para él”, continuó.

“Estoy muy contento de que reciba esta recompensa por todo el esfuerzo que está poniendo en el club, en su propio desarrollo y en el equipo”, añadió.