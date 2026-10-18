Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 11:23

Video: El golazo de media cancha de Diego Gómez en la Premier League

El paraguayo Diego Gómez, futbolista de Brighton, celebra un gol en el partido frente a Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League en el Amex Stadium, en Brighton, Inglaterra.
El paraguayo Diego Gómez, futbolista de Brighton, celebra un gol en el partido frente a Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League en el Amex Stadium, en Brighton, Inglaterra. 131006+0000 GLYN KIRK

Diego Gómez marcó un golazo de media cancha para el 2-0 del Brighton frente al Crystal Palace por la fecha 7 de la Premier League.

Por Darío Ibarra
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GO-LA-ZO: Diego Gómez convirtió el segundo tanto del Brighton sobre el Crystal Palace con un remate desde la media cancha. El futbolista paraguayo, que arrancó de titular, recibió un pase en el circulo central, controló el balón y sorprendió al arquero argentino Walter Benítez, quien estuvo en el radar de la selección de Paraguay, para establecer el 2-0 parcial a los 7 minutos del primer tiempo.

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El golazo de Diego Gómez desde la media cancha

Primer gol de Diego Gómez en la temporada 2026-2027

Diego Gómez, quien disputó los dos amistosos (2-0 vs. Bolivia y 1-0 vs. Colombia) de la Fecha FIFA de setiembre-octubre con Paraguay en Estados Unidos, marcó por primera vez en los 10 partidos que registra en la temporada entre la Premier League, la Copa de la Liga de Inglaterra y la Conference League. En 2025-2026, había anotado 10, todos en Inglaterra (5 en Premier y 5 en Copa de la Liga).