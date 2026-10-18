Video: El golazo de media cancha de Diego Gómez en la Premier League

GO-LA-ZO: Diego Gómez convirtió el segundo tanto del Brighton sobre el Crystal Palace con un remate desde la media cancha. El futbolista paraguayo, que arrancó de titular, recibió un pase en el circulo central, controló el balón y sorprendió al arquero argentino Walter Benítez, quien estuvo en el radar de la selección de Paraguay, para establecer el 2-0 parcial a los 7 minutos del primer tiempo.

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El golazo de Diego Gómez desde la media cancha

¡¡ES PARA PUSKAS!! ¡DIEGO GÓMEZ LE PEGÓ DESDE LA MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL BRIGHTON ANTE CRYSTAL PALACE! ¡ES EL GOL DEL AÑO!



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¡LOCURA GUARANÍ EN INGLATERRA! Diego Gómez lo vio adelantado a Walter Benítez, le pegó desde la mitad de cancha y marcó un golazo digno de PUSKAS para el Brighton ante Crystal Palace.



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Primer gol de Diego Gómez en la temporada 2026-2027

Diego Gómez, quien disputó los dos amistosos (2-0 vs. Bolivia y 1-0 vs. Colombia) de la Fecha FIFA de setiembre-octubre con Paraguay en Estados Unidos, marcó por primera vez en los 10 partidos que registra en la temporada entre la Premier League, la Copa de la Liga de Inglaterra y la Conference League. En 2025-2026, había anotado 10, todos en Inglaterra (5 en Premier y 5 en Copa de la Liga).