El Arsenal salva la papeleta en Nottingham y sigue la estela del City

Este sexto triunfo en siete fecha permite a los londinenses del Arsenal conservar la segunda plaza (18 puntos) de la Premier League, por delante del Brighton (3º, 16 puntos) y por detrás del Manchester City (1º, 21 puntos).

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Ante el 18º del torneo, el Arsenal careció de creatividad, velocidad y ocasiones claras en la primera parte, antes de firmar una actuación más dominante y animada en la segunda.

El extremo Noni Madueke, que entró al descanso en lugar de Eberechi Eze, aportó vivacidad y fue quien convirtió el único disparo a puerta del Arsenal en el gol de la victoria.

El delantero inglés encadenó un regate y un recorte ante el colombiano Daniel Muñoz y luego armó un disparo que un rival desvió ligeramente (80’).

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Hasta entonces, los Gunners habían adolecido de falta de precisión, especialmente en los remates de cabeza del alemán Kai Havertz (37’) y el brasileño Gabriel (67’), y en una volea de Declan Rice (72’), todos por encima de la portería del belga Matz Sels.

El equipo del entrenador español Mikel Arteta sufrió un último susto cuando el brasileño Murillo se lanzó a una improbable serie de regates, pero el central tampoco acertó ante el marco (92’). El Nottingham Forest sigue sin haber marcado ni un solo gol en casa esta temporada en liga.