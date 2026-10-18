El omnipresente Rabiot deja al Milan a los pies del podio de la Serie A

Con un gol y una asistencia, Adrien Rabiot martirizó a Atalanta, siendo clave para la victoria del Milan por 3-2.

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Tras la apertura del marcador, de penal, por parte de Gonçalo Ramos (24’), Rabiot amplió la ventaja (43’) con su cuarto gol de la temporada, el tercero en las tres últimas jornadas. A continuación, sirvió al español Mario Gila en el tercer tanto milanista (57’).

A pesar de su clara ventaja, el Milan perdió el control a partir de la hora de juego y pasó momentos de apuro al encajar dos goles (66’ y 81’), mientras Gonçalo Ramos desperdiciaba un segundo penal y Mike Maignan preservaba la victoria de su equipo con una parada espectacular en el minuto 83 ante Davide Zappacosta.

Todavía invictos en la Serie A, los Rossoneri son ahora cuartos con 15 puntos, a cuatro de distancia del líder, su gran rival, el Inter de Milán, que el sábado venció al Bologna (3-1).

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Antes, el Como consiguió su primera victoria en un mes al imponerse 3-1 a la Fiorentina ante su público.

El ambicioso club lombardo, cuya última victoria se remontaba al 14 de setiembre, se impuso gracias a los goles de Mattia Liberali (32’), Nico Paz (36’) y Anastasios Douvikas (56’).

El equipo de Cesc Fàbregas es quinto (14 puntos) , antes de recibir el miércoles al Manchester United en la Liga de Campeones.

En su estreno en la máxima competición, el Como había derrotado al RB Leipzig (4-1) , antes de caer en el campo del Feyenoord (3-1) la semana pasada.

Fiorentina, uno de los cuatro clubes de la Serie A que ya han cambiado de entrenador, con Fabio Grosso sustituido por Paolo Vanoli, sigue atascado en la 19ª y penúltima posición con cuatro puntos.