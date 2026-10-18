Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 13:10

Video: Allan Wlk le dio la victoria a Lanús en Argentina

Allan Steven Wlk Duré (derecha), en el festejo de su gol para Lanús.
Allan Steven Wlk Duré (derecha), en el festejo de su gol para Lanús.Club Lanús

El atacante paraguayo Allan Steven Wlk Duré marcó el sábado el gol con el que Lanús derrotó por 1-0 a Platense, por la 13ª fecha del torneo Clausura argentino.

Por ABC Color
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Lanús, que necesitaba ganar para mantener sus chances de entrar a la Copa Sudamericana de 2027, lo hizo por un ajustado marcador de 1-0 en su visita a Platense.

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El guaraní Alan Wlk Duré (29’) señaló el tanto del Granate, que se ubica quinto en el Grupo A y está cerca de asegurar su billete a los octavos de final del Clausura.

Fue la cuarta anotación en 15 partidos del delantero de 23 años en el club argentino, al que llegó tras militar en Recoleta FC, con el que firmó 15 tantos en 23 cotejos.