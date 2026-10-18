Video: Allan Wlk le dio la victoria a Lanús en Argentina

Lanús, que necesitaba ganar para mantener sus chances de entrar a la Copa Sudamericana de 2027, lo hizo por un ajustado marcador de 1-0 en su visita a Platense.

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El guaraní Alan Wlk Duré (29’) señaló el tanto del Granate, que se ubica quinto en el Grupo A y está cerca de asegurar su billete a los octavos de final del Clausura.

¡EL GRANATE PEGÓ PRIMERO EN VICENTE LÓPEZ! Centro de Sasha Marcich, ex Platense, para que Allan Wlk la desvíe y anote el 1-0 de Lanús.



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Fue la cuarta anotación en 15 partidos del delantero de 23 años en el club argentino, al que llegó tras militar en Recoleta FC, con el que firmó 15 tantos en 23 cotejos.