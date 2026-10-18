Video: José Florentín marca en empate del Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia se resignó a un empate 2-2 como local con Tigre, en su tercer partido sin conocer la victoria, que le hizo ceder el liderato de la Tabla Anual y quedar en séptimo lugar de la zona B del torneo Clausura argentino.

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Matías Fernández (20’) y el paraguayo José Ignacio Florentín (52’) anotaron los goles para la Lepra mendocina, mientras que Alan Barrionuevo (26’) y Manuel Fernández (92’) convirtieron para el Matador, de discreta campaña y que salvó un punto después de cinco derrotas seguidas.

En Independiente Rivadavia también fue titular el zaguero central paraguayo Iván Villalba, mientras que Alex Arce se encuentra suspendido.