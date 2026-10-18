Fútbol Internacional
18 de octubre de 2026 - 12:59

Video: José Florentín marca en empate del Independiente Rivadavia

José Ignacio Florentín Bobadilla (30 años), tras registrar el tanto para el Independiente Rivadavia.
José Ignacio Florentín Bobadilla (30 años), tras registrar el tanto para el Independiente Rivadavia.Independiente Rivadavia

El paraguayo José Ignacio Florentín marcó el sábado un gol para el Independiente Rivadavia, que empató en su estadio de Mendoza con Tigre 2-2, por la 13ª fecha del torneo Clausura argentino.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Independiente Rivadavia se resignó a un empate 2-2 como local con Tigre, en su tercer partido sin conocer la victoria, que le hizo ceder el liderato de la Tabla Anual y quedar en séptimo lugar de la zona B del torneo Clausura argentino.

Lea más: Video: Mauricio anota y Palmeiras asume el liderato del Brasileirão

Matías Fernández (20’) y el paraguayo José Ignacio Florentín (52’) anotaron los goles para la Lepra mendocina, mientras que Alan Barrionuevo (26’) y Manuel Fernández (92’) convirtieron para el Matador, de discreta campaña y que salvó un punto después de cinco derrotas seguidas.

En Independiente Rivadavia también fue titular el zaguero central paraguayo Iván Villalba, mientras que Alex Arce se encuentra suspendido.