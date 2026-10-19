Cristiano, sancionado con 30 días de suspensión y multa de 255 euros por la Federación

El anuncio de la sanción de la estrella Cristiano Ronaldo lo hizo este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de setiembre por desavenencias con el entrenador Jorge Jesús tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes, en la victoria lusitana por 2-1.

Según Cristiano, el motivo del conflicto fue que Jesús le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.

De este modo, Cristiano recibe la sanción mínima prevista en el reglamento de la FPF, que, por el abandono de la actividad con las selecciones, contempla una pena de entre uno y seis meses, aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

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Además, el exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el 30 de setiembre, fecha en la que abandonó la concentración, por lo que ya ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 por delante.

Así, Cristiano Ronaldo estará disponible para los próximos compromisos de la selección portuguesa, frente a Dinamarca y Gales en la Liga de las Naciones, los días 14 y 17 de noviembre, algo para lo que tanto el capitán como el seleccionador de Portugal han dejado la puerta abierta.

Según se desprende del comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, el capitán de la selección portuguesa “no comunicó ni justificó previamente, ante el responsable de la FPF o de la selección, su intención de abandonar” la concentración el pasado día 30 de setiembre.

Posteriormente, Cristiano le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba “en condiciones anímicas para seguir integrado”.