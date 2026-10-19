¿En qué puesto quedó el golazo de Diego Gómez entre los tantos de larga distancia en la Premier League?

Diego Gómez anotó uno de los cinco goles de la victoria 5-0 de Brighton sobre Crystal Palace por la séptima fecha de la Premier League. Pero el tanto del futbolista paraguayo no fue para decorar el marcador o solo para la estadística sino que, fue una definición que ingresó a los registros históricos del torneo más competitivo del mundo. ¿La razón? ¡Marcó desde el mediocampo!

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Gómez recibió una pelota en mitad de cancha, controló y remató para sorprender al argentino Walter Benítez, quien estuvo en el radar de la selección de Paraguay, para el 2-0 parcial. El extraordinario disparó recorrió el mundo en cuestión de segundos y entró al top 10 de los tantos de larga distancia del certamen inglés, que empezó a medir esta clase de goles desde 2006-2007.

¿Desde cuánto metros anotó Diego Gómez el golazo de media cancha?

El gol de Diego Gómez fue desde 51,3 metros y ocupa el octavo lugar de la nómina de los goles de larga distancia de la Premier League. El ex Libertad sucede a Wayne Rooney como el jugador en volver a marcar un tanto desde más de cincuenta metros: el 29 de noviembre de 2017, anotó desde 57,7 metros en el triunfo 4-0 de Everton sobre West Ham por la fecha 14 en Goodison Park.

Diego Gómez: El ranking de goles de larga distancia de la Premier League