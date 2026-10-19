¿En qué puesto quedó el golazo de Diego Gómez entre los tantos de larga distancia en la Premier League?

Diego Gómez anotó uno de los cinco goles de la victoria 5-0 de Brighton sobre Crystal Palace por la séptima fecha de la Premier League. Pero el tanto del futbolista paraguayo no fue para decorar el marcador o solo para la estadística sino que, fue una definición que ingresó a los registros históricos del torneo más competitivo del mundo. ¿La razón? ¡Marcó desde el mediocampo!
Lea más: Video: El golazo de media cancha de Diego Gómez en la Premier
Gómez recibió una pelota en mitad de cancha, controló y remató para sorprender al argentino Walter Benítez, quien estuvo en el radar de la selección de Paraguay, para el 2-0 parcial. El extraordinario disparó recorrió el mundo en cuestión de segundos y entró al top 10 de los tantos de larga distancia del certamen inglés, que empezó a medir esta clase de goles desde 2006-2007.
¿Desde cuánto metros anotó Diego Gómez el golazo de media cancha?
El gol de Diego Gómez fue desde 51,3 metros y ocupa el octavo lugar de la nómina de los goles de larga distancia de la Premier League. El ex Libertad sucede a Wayne Rooney como el jugador en volver a marcar un tanto desde más de cincuenta metros: el 29 de noviembre de 2017, anotó desde 57,7 metros en el triunfo 4-0 de Everton sobre West Ham por la fecha 14 en Goodison Park.
Diego Gómez: El ranking de goles de larga distancia de la Premier League
- 95,7 m: Asmir Begovic en Stoke City vs. Southampton el 02/11/13
- 92,2 m: Tim Howard en Everton vs. Bolton el 04/01/12
- 84,7 m: Raul Robinson en Tottenham vs. Watford el 17/03/07
- 63,9 m: Charlie Adam en Chelsea vs. Stoke City el 04/04/15
- 60,6 m: Xavi Alonso en Liverpool vs. Newcastle el 20/09/06
- 60,5 m: Maynor Figueroa en Styoke City vs. Wigan el 12/12/09
- 57,7 m: Wayne Rooney en Everton vs. West Ham el 29/11/17
- 51,3 m: Diego Gómez en Brighton vs. Crystal Palace el 18/10/26