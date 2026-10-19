La Copa Sudamericana define a los finalistas de Barranquilla

El primero en salir al ruedo en busca de la final del 21 de noviembre en el estadio Roberto Meléndez será Vasco da Gama, que recibirá este martes a Boca Juniors en el Maracaná de Río de Janeiro (a las 21:30), luego de imponerse por 1-0 en la primera semifinal en La Bombonera.

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Ese valioso triunfo del Vasco, con un gol de Adson, le dio una ventaja importante ante los dirigidos por el argentino Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena, de cara a la definición de la serie.

Ha sido la primera victoria cruzmaltina en tres presentaciones ante Boca en el fortín xeneize, luego de 15 años en los que juega por segunda vez una semifinal del torneo. El club carioca perdió la de 2011.

Los del portugués Pedro Emanuel confían en ganar en casa el pase para la final y por qué no, ser el quinto brasileño en lograr el título de la Copa Sudamericana tras los dos de Athletico Paranense y los restantes de São Paulo, Inter y Chapecoense.

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En la vuelta ante Boca, echará de menos al delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, expulsado en el partido de ida de la semifinal. El Xeneize tratará de remontar una difícil serie para soñar con su tercera Copa Sudamericana tras las de 2004 y 2005. Si conquista la de este año se convertirá en el primer tricampeón del torneo.

Arruabarrena va a Brasil con los 33 jugadores de la plantilla y que aún no ha decidido si el capitán Leandro Paredes será de la partida.

El Galo, cerca de su segunda final consecutiva

Atlético Mineiro, del argentino Eduardo Domínguez, llegará muy motivado este miércoles a Montevideo ya que prácticamente sentenció, con un 3-0, el pulso ante el Montevideo City Torque en una serie que se decidirá el miércoles en el estadio Centenario (21:30).

Un empate o una derrota por menos de tres goles de diferencia le dará al Galo el boleto a la final de Barranquilla, la que sería su segunda consecutiva, pues en 2025 perdió el título ante Lanús en la tanda de penaltis, tras un 0-0 en los 90 minutos y en la prórroga en Asunción.

El equipo uruguayo, debutante en semifinales de torneos continentales y la gran revelación de este año, necesitará de una victoria por más de tres goles de diferencia para avanzar a la final.

Pese al desafío, el club local que dirige el exfutbolista uruguayo Marcelo Méndez confía en mantener su invicto en casa en la Sudamericana, en la que tiene siete triunfos y un empate, y en el líder goleador del torneo, su delantero Salomón Rodríguez, quien ha anotado 7 tantos.

Aunque el reto no es fácil de superar, el City sabe de remontadas. Cambió un resultado adverso de dos goles en cuartos de final cuando perdió por 2-0 ante el Cienciano peruano en Cusco, pero una semana después lo goleó por 3-0 en Montevideo y avanzó a las semifinales.