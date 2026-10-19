Ronald Araújo, Demasiado temprano para un fichaje definitivo por el Liverpool

El excapitán del FC Barcelona, Ronald Araújo, se ha establecido como primera opción en banda derecha (de lateral), pese a que el charrúa prefiere jugar en el centro de la defensa.

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El Liverpool tiene una opción de compra sobre el jugador de 55 millones de euros (63 millones de dólares), si bien no es una certeza que el club vaya a ejercerla. “Es muy temprano para hablar de esas cosas”, declaró el internacional uruguayo antes del partido del martes en Liga de Campeones contra el Villarreal, en Inglaterra.

“Estoy muy feliz por estar aquí, mi familia también está muy feliz pero muy temprano para hablar de eso”, añadió Araújo, que ha disputado ya 10 partidos con los Reds.

El jugador se ha vuelto popular entre los aficionados por haberse adaptado rápidamente a la Premier League. “Venir al Liverpool no es fácil”, dijo. “Hay esa exigencia, esa responsabilidad. Personalmente ya viví eso en Barcelona”.

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“Depende de la personalidad de cada jugador y cómo afrontan ese desafío. Sabía que venir a la Premier League era un nuevo desafío pero desde el primer momento que llegué no tuve dudas de que tenía que darlo todo acá”, añadió.

El Liverpool ha ganado sus dos primeros partidos de Liga de Campeones, contra Atlético Madrid (2-1) y contra el LASK austriaco (6-3). Por su parte el Villarreal perdió 3-2 en casa del Borussia Dortmund alemán y ganó luego en su cancha al Napoli (3-1).