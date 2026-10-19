Video: Milton Maciel anota para el Guabirá de Bolivia

El Guabirá de Montero recibió al Oriente Petrolero de Santa Cruz de la Sierra, dirigido técnicamente por el paraguayo Gustavo Atilano Florentín. El resultado del match fue de 1-1.
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Al minuto 14, Mizael Monteiro adelantó al conjunto visitante. Al 78’, Milton Maciel, poco después de su ingreso, estableció la paridad, mediante un penal ejecutado con tranquilidad, descolocando al guardameta.
Con el resultado, Oriente quedó en el quinto puesto, con 34 puntos, mientras que Guabirá ocupa la séptima plaza, con 30.
El puntero en el torneo del vecino país es Bolívar, con 51, seguido por Always Ready que tiene 48, y The Strongest, que está con 45.
La carrera de Maciel, volante ofensivo izquierdo de 26 años comprende los clubes Guaraní, Guaireña, Resistencia, Técnico Universitario de Ecuador, Trinidense, Universidad Católica de Quito, Antigua de Guatemala y Guabirá de Bolivia.