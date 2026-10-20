1-2. Un doblete de Guirassy le da al Dortmund una apretada victoria

El Dortmund arrancó el partido con mucho control y mucha llegada, se fue en ventaja en el minuto 10 por intermedio de Guirassy después de haber disparado cuatro veces a puerta y luego se apagó y dejó jugar al Sabah que buscó sus posibilidades y terminó logrando el empate.

El gol de Guirassy se produjo con un remate dentro del área aprovechando un rebote que se había producido después de que el meta Pokaltilov parara a medias un remate de Felix Nmecha.

Hasta ese momento, todo apuntaba a que el Dortmund iba a arrasar.

Sin embargo, en lugar de apretar tras el gol de la ventaja el Dortmund se desdibujó ante un equipo dispuesto a tratar de controlar la pelota y a buscar llegadas con balones rápidos al área.

El empate se produjo en el minuto 31 con un remate de cabeza de McCarty a falta lanzada desde la derecha por Puchacz.

El problema del Dortmund era que tenía dificultades para tener posesiones largas y lanzar ataques ordenados, en parte por precipitaciones en el juego. Cuando corrigió ello al comienzo de la segunda parte, al menos por un rato, llegó el segundo gol.

Tras un cambio de frente desde la izquierda, Veermann metió el balón al área desde la izquierda y Guirassy definió de primera dentro desde unos cuatro metros en el minuto 53.

Por momentos el Dortmund volvió a caer en los problemas de la primera parte con pases imprecisos y perdidas de balón innecesarias pero logró llevar la ventaja hasta el final.

1 - Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarty, Puchacz; Rakkmonaliev (Khaubulayev, 81), Lepinjika; Parris (Isaev, 64), Du Queiroz (Mbina, 64), Simic; Mickels (Nwachukwu, 81).

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schloterbeck, Bensebaini (Gadou, 70); Ryerson, Veermann, Nmecha (Sabitzer, 70), Svensson (Beier, 77); Fabio Silva (Nwaneri, 91), Chukwuemeka (Bellingham, 70); Guirassy.

Goles: 0-1, min 10, Guirassy. 1-1, McCarty, 31. 1-2, min 53, Guirassy

Árbitro: Javier Alberola Rojas (España). Amonestó a Solvet, Lepinjika, Mc Carty y Zedadka.

Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico de Baku.