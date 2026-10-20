2-2. El Slavia de Praga empata en el último suspiro

El técnico local, Ismail Kartal, apostó en el once por Mason Greenwood en la media punta y no le pudo salir mejor, ya que a los 10 minutos el Fenerbahçe ya iba 2-0 por delante en el marcador.

El conjunto turco, alentado por el ensordecedor ambiente de su afición, salió con las ideas muy claras al encuentro: controlando el esférico y con una intensa presión tras pérdida.

Así llegó el primer gol, a los cuatro minutos, cuando el extremo Oguz Aydin, tras una conducción al más puro estilo Lamine Yamal, coló por una escuadra un potente disparo escorado desde la frontal del área.

En la segunda llegada del Fenerbahçe, Greenwood aprovechó un gran pase de Nelson Semedo y firmó el 2-0 con una espectacular volea, imparable para Markovic.

Cuando el horizonte parecía despejado para los locales y el Slavia de Praga ni se había presentado todavía al partido, un grave error en el área del francés Guendouzi, al intentar devolver el balón a su portero Ederson, lo aprovechó Lukas Provod para recortar distancia (m.15).

El Fenerbahçe fue superior al Slavia. Tranquilo en la conducción y muy vertical cerca del área visitante con numerosas ocasiones peligrosas, se marchó al descanso por delante en el marcador por primera vez después de doce partidos en la ‘Champions’.

Sin embargo, la tónica cambió tras la reanudación con la reacción del conjunto checo, que durante toda la segunda mitad rondó la portería de Ederson ante una pobre puesta en escena del equipo turco.

Cuando el partido agonizaba, en el minuto 90, Pavel Kacor logró el empate definitivo con un bonito remate dentro del área que enmudeció al estadio Şükrü Saracoğlu.

De esta forma, el equipo de Estambul prolongó su racha sin ganar en la Liga de Campeones (no lo hace desde 2008) y el Slavia respira tras dos derrotas.

2 - Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Aké (Oppong, min.21), Brown; Kanté, Guendouzi; Oguz (Nene, min.63), Greenwood (Can Kahveci, min.82), Aktürkoglu (Yüksek, min.82); Muriqui (Lukaku, min.63).

2 – Praga: Markovic; Vicek (Isife, min.62), Zima, N’Guessan; Suleiman (Kacor, min.85), Moses, Novak, Kubiak (Diakité, min.75); Ayaosi, Provod (Sadílek, min 85), Sturm (Chytil, min. 62).

Goles: 1-0, min.4: Oguz. 2-0, min.11: Greenwood. 2-1, min.15: Provod. 2-2, min 90: Kacor.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (España). Amonestó a Kanté (min.31), Skriniar (min.49) y Yüksek (min.88), por el Fenerbahçe, y a Houstecky (min.59), Trpisovsky (min.59) y Novak (min.60), por el Slavia Praga.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul.