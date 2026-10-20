Copa Libertadores Femenina: El Grupo C después del triunfo de Olimpia

Olimpia superó a Liga de Quito y celebró por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026. Las campeones del Campeonato Anual del Fútbol Femenino paraguayo superaron 1-0 a las ecuatorianas con gol de Micaela Valdez por la segunda fecha del Grupo C en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito.

Las Decanas, que empataron 2-2 con Bolívar en el debut, escalaron en la tabla de posiciones y por la combinación de resultados con el triunfo 3-0 de Cruzeiro sobre la Academia de La Paz, ocupan el segundo lugar en zona de clasificación a los cuartos de final. Por su lado, las brasileñas alcanzaron los 6 puntos y conquistaron el primer boleto a la próxima ronda.

Copa Libertadores Femenina: La tabla de posiciones del Grupo C

Cruzeiro 6 puntos (clasificado)

Olimpia 4 puntos

Bolívar 1 punto

Liga de Quito 0

¿Cuándo y ante qué rival juega Olimpia la última fecha del Grupo C?

Olimpia depende de sí con el objetivo de avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina Ecuador 2026. Las Decanas medirán a Cruzeiro en la tercera y última fecha del Grupo C: el partido es el jueves 22 de octubre, a las 21:00, hora de Paraguay, en el Banco Guayaquil. A la misma hora, juegan Liga vs. Bolívar en el Rodrigo Paz Delgado.