Cruzeiro a cuartos de la Libertadores femenina; Olimpia, Cali y Libertad se acercan

Las brasileñas del Cruzeiro, que lideran el Grupo C, golearon 3-0 al Bolívar de La Paz. El jueves jugarán su último partido de la primera ronda contra Olimpia, que venció 1-0 al local Liga de Quito con un gol en la hora.

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Un tiplete de Byanca le dio la victoria al Cruzeiro, que disputa su primera Libertadores y que se unió en cuartos a Corinthians, Palmeiras e Independiente Santa Fe.

Byanca fue la reina en un estadio Rodrigo Paz, en Quito, sin aficionados con sus tantos en los minutos 51, 75 y 89.

Más tarde, en el mismo estadio, Micaela Valdez marcó en el 90’ el tanto del Olimpia, que casi se había resignado al empate contra las locales Guerreras Albas de la Liga de Quito, que con la derrota quedaron eliminadas.

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“Creo que estuvimos bien, aguantamos bien, en el entretiempo nos propusimos que íbamos a dar todo de nosotras”, dijo Valdez al final del encuentro.

Liga de Quito jugará su último partido del torneo ante Bolívar, que saca cuentas para meterse en cuartos de final.

El elenco boliviano, con un punto tras dos fechas, deberá vencer al once local y esperar que Cruzeiro derrote a Olimpia (4 unidades) el jueves. La diferencia de goles favorece de momento a las paraguayas (1 contra menos 3) .

Una diferencia mínima

Otro equipo paraguayo que sigue en la pelea es Libertad, que se impuso 2-1 a Universidad de Chile en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de Quito.

Paola Genes, con un cabezazo en el minuto 11, y María Tamay, en el 27’, le dieron al Gumarelo el impulso para trepar al segundo lugar del Grupo D, liderado por el Deportivo Cali.

Ambos equipos ahora tienen el mismo puntaje, pero están separados por una mínima diferencia de goles (2 contra 1). Para el equipo chileno descontó Constanza Santander en el 88’.

“Es una victoria muy importante, un rival muy duro, durísimo, nos metieron atrás y supimos aguantar”, señaló Genes al final del encuentro.

El próximo rival de la U de Chile será Deportivo Cali, que más temprano derrotó 2-0 a Nacional de Uruguay. Las caleñas sumaron 4 puntos y lideran la serie gracias a las anotaciones de Ingrid Guerra (40’) y Karen Castellanos (79’). Guerra fue goleadora del torneo femenino colombiano con 15 tantos y la de este lunes es su primera anotación en esta Copa Libertadores.

“Fue una victoria importante (...) Es un gran avance, pero hay que definirlo también en la siguiente fecha”, dijo Guerra al final del juego. El encuentro terminó más tarde de lo previsto debido a que fue suspendido más de una hora por una tormenta eléctrica.

Las colombianas y uruguayas apenas habían jugado 29 minutos cuando comenzaron los truenos que obligaron a parar el encuentro.