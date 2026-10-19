Gustavo Alfaro respondió a Vitamina Sánchez y a Chiqui Arce: “Dato mata relato...”

La tranquilidad del Carde de Ypané se vio interrumpida por la charla que ofreció Gustavo Alfaro con los medios presentes. Con la mira puesta en los próximos compromisos y en medio de los trabajos con futbolistas del plano local, el estratega de la Albirroja se metió de lleno en el debate generado en torno a sus últimas valoraciones sobre el nivel del fútbol paraguayo y los cruces mediáticos con entrenadores del medio local.

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Sobre el malestar que provocaron sus dichos, Alfaro defendió su postura y aseguró que sus valoraciones se basan estrictamente en datos y análisis objetivos: “Está bien, pero yo te digo, insisto: lo de ‘Vitamina’ ya lo dije antes, o sea, lo único que hice es decir lo que dijeron ustedes. O sea, mi opinión la di en el informe. Me hubiese gustado decir la verdad. A ver, mirá, quiero tomarme un café con vos a ver «¿por qué decís esto?, ¿o por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?»”.

El seleccionador profundizó en el trabajo metodológico que realiza su cuerpo técnico para evaluar el rendimiento de los futbolistas y de las competencias: “Lo analizamos físicamente, lo analizamos psicológicamente, analizamos futbolísticamente, analizamos las distancias, analizamos los rendimientos. Le pusimos parámetros de rendimiento de, porque tenemos medidos a todas las selecciones, de Concacaf, de Conmebol, de todo. O sea, que de última uno hubiese dicho: «Che, la verdad, mirá, esto ¿por qué decís que es así?». Yo tengo otra mirada, listo, la discutimos. Entonces, a mí me parece que está ahí. El partido que decía ‘Chiqui’ Arce, sí, lo vi, obvio lo vi”.

"DATO MATA RELATO"



➡El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, habló sobre las declaraciones de Vitamina Sanchez y de Chiqui Arce en los últimos partidos.



🗣"El partido que dirigió Chiqui lo vi, obvio lo vi, pero están los parámetros más bajos que los del año pasado, y… pic.twitter.com/l0wjff9ofe — ABC Deportes (@ABCDeportes) October 19, 2026

Haciendo hincapié en las estadísticas que maneja la Albirroja, el seleccionador fue contundentemente basándose en los datos: “Pero están los parámetros donde están más bajos que los que estaban el año pasado, y fueron los mejores partidos. Y dato mata relato, ¿Qué quiere que le diga?, ¿Que invente? no lo puedo inventar, no lo puedo dibujar. Entonces, yo lo que quiero es que, lo que decía antes de, como es de Costa Rica, si se quieren enojar con el mensajero, enójense con el mensajero que trae las malas noticias”.

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Finalmente, el argentino cerró su exposición aclarando que su intención apunta al crecimiento integral del fútbol nacional, tanto a nivel de clubes como de selección: “O sea, yo no vengo a traer las malas noticias. Yo vengo a comunicar lo que yo veo, y yo vengo a comunicar la ilusión que yo tengo. A mí me gustaría ver, yo quiero que Olimpia sea campeón, yo quiero que Cerro Porteño sea campeón, yo quiero que Guaraní sea campeón, que Nacional, yo quiero que peleen, que sean competitivo, de la misma manera que quiero que la selección sea competitiva”.

El trasfondo de la polémica: los cruces con “Vitamina” y “Chiqui”

Las declaraciones de Alfaro tras la victoria por la mínima (1-0) de Paraguay ante Colombia en el segundo amistoso de la Fecha FIFA. En aquella oportunidad, el DT de la Albirroja dejó frases que generaron eco y apuntaron a elevar el nivel competitivo, recordando incluso la eliminación de Olimpia ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026.

Esto desató la rápida reacción de Pablo “Vitamina” Sánchez, estratega del Decano, quien posterior al empate 1-1 frente a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 manifestó su descontento: “Me hubiera gustado que no nombre a Olimpia. Tampoco que le baje el precio a la Liga, pero que básicamente no nombre a Olimpia”.

A las críticas se sumó también Francisco “Chiqui” Arce, técnico de Guaraní. Tras el vibrante rendimiento del Legendario ante Libertad en La Huerta y evaluando la dinámica del equipo, el paraguariense no desaprovechó la ocasión para mandarle un recado al seleccionador nacional: “Me pareció un partido muy bueno y espero que Alfaro lo haya visto porque parece que eso es lo que sugiere él como entrenador de la selección. Que se juegue más seguido de esa manera”.