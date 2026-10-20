Fútbol Internacional
20 de octubre de 2026 - 17:25

El Barça reportará a la UEFA la pancarta 'Masacre a la parisina' de los ultras del PSG

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Barcelona, 20 oct (EFE).- El FC Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.

Por EFE
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Al lema le acompañaba una imagen de un hombre enmascarado, que recordaba al protagonista de la película 'La Matanza de Texas', sosteniendo una motosierra que destrozaba el escudo del club azulgrana.

El tifo se desplegó en uno de los fondos del Parque de los Príncipes antes del pitido inicial del encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones.

Además, los seguidores más radicales del club parisino entonaron cánticos de 'Puta Barça' durante todo el partido y encendieron bengalas tras el primer tanto de su equipo.