El Barça reportará a la UEFA la pancarta 'Masacre a la parisina' de los ultras del PSG

El Barça reportará a la UEFA la pancarta 'Masacre a la parisina' de los ultras del PSG

Barcelona, 20 oct (EFE).- El FC Barcelona reportará al delegado de la UEFA la pancarta que los ultras del París Saint-Germain desplegaron en la grada del Parque de los Príncipes antes del partido entre ambos equipos en la que se podía leer el lema 'Massacre à la parisienne' ('Masacre a la parisina'), según confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana.