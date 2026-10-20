El Corinthians de Clarence Seedorf empata en casa con el Vitória

Pese a dirigir los entrenamientos durante toda la semana, Clarence Seedorf no pudo sentarse en el banco de suplentes del Corinthians, al no tener todavía el visado de trabajo.

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El exinternacional neerlandés, de 50 años, asistió al encuentro justo detrás del banco local, dando instrucciones a sus jugadores. Seedorf fue visto saltando y animando a sus jugadores con aficionados que tenía al lado y celebrando el gol del empate con una joven hincha.

El Vitória se adelantó con un gol en el descuento de la primera parte, obra de René, quien aprovechó un rechace del portero Hugo Souza para abrir el marcador.

Corinthians, sin el atacante neerlandés Memphis Depay, sancionado, dominó el encuentro aunque no creó demasiado peligro. Empató en el minuto 66 con un penal transformado por Yuri Alberto. Fue la primera pena máxima señalada a favor del Timão en todo el campeonato.

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“Hicimos una buena primera parte, pero en la única ocasión que tuvieron ellos, acabamos encajando el gol”, lamentó Yuri Alberto.

“Nuestro objetivo era llevarnos la victoria, pero no salió bien. Luchamos hasta el último minuto. La actitud del equipo es otra; vamos a mejorar mucho con el nuevo entrenador, que hoy no ha podido estar aquí. Vamos a salir de esto juntos”, agregó el delantero.

Con el empate, el Corinthians corta una racha de ocho derrotas seguidas en Liga, aunque no logra alejarse del descenso.

El Timão tiene 33 puntos y es el primer equipo fuera de la zona de descenso, con una unidad de ventaja sobre el Inter de Porto Alegre y dos sobre el Gremio, ambos en puestos de pérdida de categoría. Por su parte, el Vitória es 13º con 37 puntos, está cinco por encima del descenso.