El arquero juvenil de Olimpia que fue convocado por la selección de Estados Unidos

Enzo Maidana, arquero de las divisiones formativas de Olimpia, fue convocado por la Federación de Fútbol de Estados Unidos para formar parte de un selecto microciclo de entrenamientos.

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Con 18 años y 1.85 metros de estatura, la historia del guardameta tiene un fuerte puente internacional: nació en suelo estadounidense, es hijo de padres paraguayos y, de hecho, ya supo vestir la camiseta de la Selección Paraguaya en las categorías Sub-15 y Sub-16 en diversos amistosos.

Head of Goalkeeping Jack Robinson has called a 12-player roster for a domestic goalkeeping camp from Oct. 27-30 at the Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center 🧤



📝 https://t.co/LGik1Oaudu pic.twitter.com/0QEpkX0Kq3 — U.S. Soccer YNT (@USYNT) October 21, 2026

La cita tendrá lugar del 27 al 30 de octubre en el ultramoderno Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, ubicado en el estado de Georgia. El jefe de entrenadores de porteros de la federación, Jack Robinson, diagramó una lista ultra reducida de apenas 12 guardametas convocados a nivel nacional, divididos equitativamente entre las categorías 2007, 2008 y 2009 (cuatro por cada año de nacimiento).

Según la página oficial del seleccionado norteamericano, este tipo de campamentos se enmarcan dentro de la filosofía institucional conocida como US Way, cuyo objetivo principal es: “Estos campamentos nacionales para porteros están diseñados para desafiar, involucrar e inspirar a la próxima generación de guardametas que aspiran a jugar en la selección nacional de Estados Unidos”, destacó Robinson sobre la iniciativa, remarcando que el trabajo se realiza en estrecha colaboración con los clubes de origen de los chicos para monitorear su evolución.