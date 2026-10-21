¿Cómo le fue a Olimpia en su primera visita a La Fortaleza de Villeta?

El domingo 27 de julio de 2025, Olimpia se presentaba en Villeta para enfrentar al Sportivo Ameliano, en la compañía Naranjaisy, por la cuarta fecha del campeonato Clausura.
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El marcador fue de 1-1, con goles anotados por jugadores de la V azulada, Julio “Polaco” González, contra su valla y Diego “Mudo” Valdez para la paridad.
El Decano era dirigido por Ramón Ángel Díaz, mientras que la escuadra albiazul contaba con la orientación técnica de Humberto “Botellón” García.
Son pocos los “sobrevivientes” del elenco franjeado, al menos los que ocupan la titularidad. A un poco más de un año, siguen en el onceno Gustavo Vargas, quien se dispone a reemplazar al lesionado Juan Ángel Vera, Richard Ortiz y Rodney Redes. El volante ofensivo Iván Leguizamón intenta alcanzar su mejor versión luego de un prolongado descanso por lesión.
Hoy, la realidad es distinta con relación al escenario anteriormente presentado. El Expreso, al mando de Pablo “Vitamina” Sánchez, es puntero del campeonato Clausura y va en busca de un resultado positivo ante su sombre negra.