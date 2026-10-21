¿Cómo le fue a Olimpia en su primera visita a La Fortaleza de Villeta?

¿Cómo le fue a Olimpia en su primera visita a La Fortaleza de Villeta?

El domingo, Olimpia se presentará por segunda ocasión en Villeta para enfrentar al Sportivo Ameliano, a las 10:00. En este material les contamos cómo le fue al Decano en la Ciudad Industrial.