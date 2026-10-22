Fútbol Internacional
22 de octubre de 2026 - 18:27

Sunderland sin Alderete no aguantó la ventaja en Polonia y empató con el Lech Poznan

El sueco Leo Bengtsson recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar el tanto del empate definitivo del Lech Poznan ante el Sunderland.
El sueco Leo Bengtsson recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar el tanto del empate definitivo del Lech Poznan ante el Sunderland.

El arranque de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League dejó un sabor agridulce para el Sunderland. Con el defensor paraguayo Omar Alderete esperando su oportunidad en la banca de expectativas, el conjunto inglés acarició la victoria en su visita a tierras polacas, pero terminó cediendo un empate 1-1 ante el Lech Poznan.

Por ABC Color
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El punto cosechado sabe a poco para los Gatos Negros, que dominaron gran parte del encuentro y dejaron escapar la oportunidad frente a un rival que llegaba golpeado, acumulando dos derrotas al hilo y ocho goles en contra en la competición.

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Gol tempranero y dominio inicial

La visita aplicó un golpe de vestuario. Apenas corrían dos minutos de juego en el estadio Enea Poznań, cuando un grave error defensivo del local encendió la ilusión inglesa: un pase corto de Mateusz Lis a Mateusz Skrzypczak fue interceptado gracias a una presión asfixiante de Nilson Angulo, permitiendo la aparición oportuna de Timur Tuterov para firmar el 1-0.

Con la ventaja en el bolsillo, el Sunderland controló los tiempos y dominó a placer durante todo el primer tiempo. Sin embargo, careció de la eficacia necesaria en el área rival para ampliar la diferencia y liquidar el pleito antes del descanso.

En el complemento, el trámite bajó de intensidad. Los ingleses intentaron regular el ritmo, pero sufrieron el desgaste y terminaron pagando caro la falta de contundencia. A los 70 minutos, tras un centro al área que desató una serie de rebotes caóticos, el sueco Leo Bengtsson capturó el balón suelto y sacó un potente remate inatajable para decretar el 1-1 definitivo. Este empate representa el primer punto del certamen para el cuadro polaco.

Los mejores momentos del partido

Lo que viene en el horizonte europeo

Con este resultado, ambos equipos ya piensan en sus próximos desafíos por la UEFA Europa League. Por un lado, el Lech Poznan tendrá que viajar para visitar al Benfica, mientras que el Sunderland buscará reencontrarse con la victoria jugando como local frente a Zagreb.