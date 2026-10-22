Gustavo Gómez jugará su cuarta final de Libertadores y alcanza a una leyenda de Olimpia

Con este logro, el defensor nacido en San Juan Bautista, Misiones, no solo ratifica su condición de indiscutible leyenda en el fútbol brasileño, sino que está a un paso de alcanzar una marca inédita para el balompié guaraní.

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El “mariscal guaraní” ya forma parte de la historia grande del continente al igualar la impresionante marca del ex mediocampista Jorge Guasch, convirtiéndose en los únicos futbolistas paraguayos en alcanzar cuatro finales de la Copa Libertadores. Sin embargo, el central multicampeón posee un matiz que lo eleva a otro nivel: logró disputar todas estas instancias decisivas luciendo la cinta de capitán del equipo comandado por Abel Ferreira.

Los hitos del capitán incluyen los títulos como campeón levantando el trofeo ante Santos en 2020 y frente a Flamengo en 2021, además del subcampeonato en 2025, ante el Mengão y su clasificación a la gran final de 2026 tras superar en semifinales a Fluminense. De consagrarse campeón en esta edición, el zaguero misionero se convertirá en el primer y único jugador paraguayo en la historia en levantar tres veces el máximo trofeo continental de clubes.

Por el lado del legendario futbolista de Olimpia comparten el honor de haber disputado cuatro finales defendiendo los colores de un único club. Por un lado, Jorge Guasch dejó una huella imborrable en el Olimpia, el Rey de Copas, disputando las finales frente a Boca Juniors en 1979, consagrándose campeón, el vicecampeonato ante Atlético Nacional de Colombia en 1989, frente a Barcelona de Ecuador en 1990 (levantando el título como capitán) y el subcampeonato frente a Colo Colo de Chile en 1991.